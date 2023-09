El panameño Freddy Góndola denunció que fue víctima de insultos racistas en el último partido de Alajuelense en la cancha de Guanacasteca y esto fue resaltado en el acta arbitral de Adrián Chinchilla, que amplió los detalles que sucedieron cuando el futbolistas fue sustituido.

En el documento, Chichilla confirmó que al minuto 64, recibió una queja por parte de Góndola que mencionó lo que escuchó desde la grada: “al salir de sustitución recibió insultos racistas por parte de unos aficionados de la gradería de sol, diciéndole ‘caminá esclavo’”.

”Lo cual no fue escuchado por ningún miembro del equipo arbitral ni por el comisario. Ante dicha queja se reforzó la seguridad en el sector y se activó el mensaje reactivo del protocolo dando el aviso por el sonido ambiente”, agregó en el documento el colegiado.

Por otra parte, Walter Acuña, comisario del encuentro, habló del incidente con los medios de comunicación: “En ese momento él me dice unas cosas y lo que tengo que hacer es investigar, porque es en el lado contrario donde yo me ubico, pero eso lo voy a hacer posteriormente. Él me dijo unas cosas, pero repito, como está al lado contrario donde yo estoy, no me puedo referir a eso. Voy a investigar con gente que estaba por ahí”.

Alajuelense fue castigado hace unas semanas con jugar a puerta cerrada y una multa económica por insultos a Kendall Waston en el juego ante Saprissa, Además, al club manudo también le sucedió lo mismo por lo mismo al guardameta de Cartaginés y a Pérez Zeledón se le sancionó económicamente por un escupitajo de un aficionado al árbitro.