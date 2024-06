Varios países latinoamericanos se han visto envueltos en publicidades falsas con el objetivo de estafar a las personas y en el caso de Costa Rica no ha sido la excepción, donde ahora se usó el nombre del futbolista Francisco Calvo para intentar sacar provecho de la situación.

De manera sorprendente apareció una supuesta entrevista de Calvo, en el que estaba promocionando e invitando a invertir en criptomonedas, algo que sin duda dio de que hablar, por lo que el jugador no tardó en salir al paso y desmentir todo lo que estaba sucediendo.

La estafa

Todo se dio a conocer por una supuesta entrevista que un llamado Gustavo Peláez le hizo a Francisco Calvo, en el que le hablaba de las opciones de trabajo que hay en el país, pero en lugar de esto, el jugador aprovechó para hacer el llamado de invertir en las criptomonedas.

Ante esto, Calvo no dudó en reaccionar y desmintió todo, en un historia en sus cuentas oficiales en el que tomó una captura de la entrevista con sus supuestas declaraciones, escribiendo que todo era falso y que tuvieran cuidado con las estafas.

Tomará medidas legales

Francisco Calvo no se quedó con eso, porque después hizo otra publicación donde aclaró que su nombre estaba usado de manera incorrecta y que todo era falso, es por eso que se puso en contacto con sus abogados para que puedan tomar las medidas legales pertinentes.

“Deseo aclarar que todas las publicaciones que circulan en redes sociales utilizando mi nombre e imagen sobre recomendaciones para inversiones en criptomonedas ( Bitcoin UP) son FALSAS y el único propósito es realizar estafas. Este asunto lo he puesto en manos de mis abogados para tomar acciones legales. NO PERMITA QUE LO ESTAFEN”, escribió.