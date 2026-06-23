Maurizio Mariani dirigirá su segundo partido en este Mundial 2026: Colombia-RD Congo, por la segunda fecha del Grupo K.

Maurizio Mariani será el árbitro principal del partido entre Colombia y RD Congo, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se jugará este martes 23 de junio en el Guadalajara Stadium, nombre FIFA del Estadio Akron, y puede ser decisivo para la Tricolor.

Los colombianos llegan con 3 puntos después de vencer 3-1 a Uzbekistán en su debut. El cuadro congoleño, por su parte, suma una unidad tras empatar 1-1 ante uno de los favoritos del grupo, Portugal, que llegó a 4 puntos al golear 5-0 a los uzbekos más temprano.

Quién es Maurizio Mariani

Maurizio Mariani es un árbitro nacido el 25 de febrero de 1982 en Roma. Tiene 44 años y es uno de los jueces italianos con mayor recorrido internacional en los últimos años.

Su carrera se desarrolló principalmente en el fútbol de Italia, donde llegó a la Serie A y se consolidó como un habitual en partidos de máxima exigencia. También forma parte de la lista internacional de árbitros FIFA desde 2019, un paso que le permitió dirigir encuentros fuera del ámbito local.

ver también Mundial 2026: quién es Lumumba Vea, el hincha de Congo que no se mueve durante los partidos

En el plano europeo, Mariani dio otro salto importante al ingresar en la categoría élite de UEFA en 2024. Ese reconocimiento lo ubicó dentro del grupo de árbitros considerados para partidos de mayor peso en competencias continentales.

Antecedentes internacionales de Maurizio Mariani

La designación de Mariani para el Mundial no llega de casualidad. El italiano ya venía acumulando experiencia internacional antes de esta Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

En su recorrido aparecen partidos de competencias UEFA, encuentros de selecciones, duelos de clasificación y designaciones como árbitro principal y también como oficial de video. Esa doble experiencia es relevante en el arbitraje moderno, donde la coordinación con el VAR tiene cada vez más peso.

Mariani también tuvo actividad en torneos de alto nivel europeo, incluida la Champions League, lo que refuerza su lugar dentro del grupo de árbitros con roce internacional y le allanó el camino para su debut mundialista.

Publicidad

El bautismo en el Mundial 2026

El partido de Colombia contra RD Congo no será el primer encuentro de Maurizio Mariani en esta Copa del Mundo. El árbitro italiano viene de dirigir el empate 1-1 entre Arabia Saudita y Uruguay, por el Grupo H. Ese antecedente le dio rodaje dentro del torneo antes de quedar al frente del duelo de esta noche.

Publicidad

El antecedente que ilusiona a Colombia

El árbitro italiano ya dirigió un encuentro de la selección colombiana antes de este Mundial: fue en la victoria 1-0 ante España, en un amistoso internacional disputado en 2024. Aquel resultado quedó como una de las victorias más resonantes del ciclo de Néstor Lorenzo.

Publicidad

Cuerpo arbitral de Colombia vs. RD Congo

El partido Colombia-RD Congo tendrá conducción italiana en cancha y apoyo internacional en funciones de soporte.

Árbitro principal: Maurizio Mariani (Italia)

Maurizio Mariani (Italia) Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia)

Daniele Bindoni (Italia) Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia)

Alberto Tegoni (Italia) Cuarto árbitro: Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)

Juan Gabriel Calderón (Costa Rica) VAR: Marco Di Bello (Italia)

Marco Di Bello (Italia) Asistente VAR 1: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos)

Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos) Asistente VAR 2: Carlos del Cerro Grande (España)

Carlos del Cerro Grande (España) Quinto árbitro: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Publicidad