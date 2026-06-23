En qué estadio juegan Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Uno de los estadios con mayor tradición de México albergará el trascendental cruce entre Colombia y RD Congo por el Grupo K del torneo.

Colombia y RD Congo se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 en el Guadalajara Stadium, nombre FIFA del Estadio Akron, una de las tres sedes mexicanas de la Copa del Mundo.

El partido llega con mucho peso para la zona. La Tricolor viene de ganarle 3-1 a Uzbekistán en su debut, mientras que el cuadro congoleño consiguió un valioso 1-1 ante Portugal. Además, los europeos ya vencieron 5-0 a los uzbekos en esta segunda fecha, por lo que el cruce de esta noche puede mover fuerte la tabla.

Dónde juegan Colombia vs. RD Congo

El partido entre Colombia y RD Congo se jugará en Zapopan, ciudad ubicada dentro del área metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México.

La sede oficial para la Copa del Mundo es el Guadalajara Stadium, aunque fuera del torneo el estadio es conocido como Estadio Akron. El recinto es la casa de Chivas de Guadalajara, uno de los clubes más populares e históricos del fútbol mexicano.

El estadio está ubicado al oeste de la ciudad, en una zona conectada con el área metropolitana de Guadalajara y cercana al refugio natural Bosque La Primavera. Por su diseño y por su entorno, es una de las sedes mexicanas más reconocibles del torneo.

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El Estadio Akron, la casa moderna de Chivas

El Estadio Akron fue inaugurado en 2010 y reemplazó al histórico Estadio Jalisco como casa principal de Chivas.

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Se trata de un estadio moderno, construido especialmente para fútbol, con una arquitectura reconocible por su estructura integrada al paisaje y su diseño de gradas compacto. Esa configuración permite una experiencia cercana al campo y puede generar una atmósfera fuerte cuando el público acompaña.

A diferencia de otros estadios del Mundial que tienen techo retráctil o climatización cerrada, el Guadalajara Stadium es un recinto abierto. Eso hace que el clima y la altura puedan tener incidencia en el desarrollo del partido.

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Capacidad del Guadalajara Stadium para el Mundial 2026

El Guadalajara Stadium tiene una capacidad cercana a los 49.000 espectadores. No es el estadio más grande del torneo, pero sí uno de los recintos más futboleros de la Copa. Su tamaño lo convierte en una sede ideal para partidos de alta intensidad, con tribunas próximas y un ambiente que puede sentirse muy fuerte dentro del campo.

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Para Colombia, además, jugar en México puede tener un condimento especial: se espera una presencia importante de aficionados colombianos, algo que ya se sintió en la previa del partido.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Guadalajara

El Guadalajara Stadium recibirá partidos de fase de grupos durante el Mundial 2026.

Entre los encuentros programados en esta sede aparecen: