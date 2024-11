La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) enfrenta retos más urgentes que la elección del nuevo técnico para Costa Rica. La continuidad de Claudio Vivas como DT ha generado dudas, especialmente por la falta de resultados visibles en la estructura y organización de las selecciones nacionales.

Este tema se ha convertido en un punto crítico para el Comité Ejecutivo, que busca fortalecer las bases del fútbol costarricense antes de definir liderazgos técnicos. Además, la falta de una estructura sólida en las categorías menores y en los procesos de formación es otro desafío importante.

Por este motivo el Comité Ejecutivo tiene programada una reunión clave en la que se espera tomar decisiones importantes para el futuro del fútbol costarricense. Según la opinio de Robert Garbanzo, exmiembro de la Comisión Técnica de Fedefútbol y exgerente deportivo de Herediano; la prioridad debería ser la elección del director de selecciones.

¿Qué dijo Robert Garbanzo sobre Claudio Viva?

“No hay director de selecciones, tampoco un director de selecciones menores. La Sub-20 no está entrenando, solo la Sub-17. No nos damos cuenta de que vienen mundiales Sub-17 cada año. Creo que el equipo Sub-17 hizo fogueos acá y no ganó ni uno, y seguimos en lo mismo”, afirmó Robert Garbanzo

“¿Lo va a hacer el Comité Ejecutivo? Creo que no debería ser así. Eso hay que dejárselo a gente de fútbol, basándose en un criterio deportivo de alguien que sepa. Pero no hay un director de selecciones”, concluyó Robert Garbanzo.

Los expertos coinciden en que este cargo es fundamental para estructurar los procesos de las selecciones y, además, para influir directamente en la elección del próximo seleccionador nacional. Consideran que establecer primero un liderazgo claro en el área técnica garantizaría una mayor coherencia y solidez en la gestión deportiva de Costa Rica.