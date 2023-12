Lo que prometía ser un partido reñido entre el Herediano y Alajuelense se vio empañado por un incidente protagonizado por Fernán Faerron, zaguero del equipo rojiamarillo. El defensor tuvo un fuerte cruce con Johan Venegas y eso desencadeno en una repudiable reacción.

En el minuto 85, Faerron vio la tarjeta roja directa tras realizar un gesto controvertido hacia el árbitro asistente, Enmanuel Alvarado, y los jugadores suplentes de la Liga. Su acción, que consistió en sujetarse los genitales, generó polémica y desencadenó su expulsión en el crucial encuentro.

Posterior al partido, Fernán utilizó sus redes sociales para aclarar su reacción y denunciar una presunta agresión por parte de Johan Venegas. El jugador del Team acusó al atacante de Alajuelense de haberle tocado sus partes íntimas en medio del partido.

¿Qué dijo Fernán Faerron sobre su gesto contra el banquillo de suplentes?

En su historia de Instagram, Faerron contó lo que vivió en medio del encuentro con Johan Venegas: “Lo visto y lo dicho por el línea no está sujeto a la realidad. El jugador rival sin estar en disputa el balón me agarra y jala los genitales“.

Faerron indicó que su gesto fue un intento de comunicar lo sucedido al árbitro asistente, aclarando que este estaba a escasos metros de la jugada. Además, el jugador del Herediano pidió disculpas a la afición por dejar al equipo con diez hombres en los momentos decisivos del encuentro.

¿De qué más lo acusó Fernán Faerron a Johan Venegas?

Faerron acusó a Johan Venegas de intentar agredirlo físicamente al finalizar el encuentro y, posteriormente, de amenazarlo de muerte. Según el relato del jugador Faerron, Venegas habría expresado: “‘Lo voy a matar, lo voy a matar, si lo encuentro en la calle lo mato, no me importa lo que me hagan'”.

Estas graves acusaciones plantean un escenario de tensión y controversia que afecta no solo al ámbito deportivo, sino también a la integridad de los involucrados.

