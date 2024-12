La carrera como entrenador de Wálter Centeno ha experimentado un giro inesperado en los últimos meses. Su paso por el Herediano fue fugaz, ya que fue destituido de su cargo tras un breve periodo al frente del equipo. A pesar de este tropiezo, surgieron rumores sobre una posible llegada a otro equipo de renombre en el fútbol costarricense, el Cartaginés.

Sin embargo, estas especulaciones se han disipado, dejando a Centeno nuevamente en la búsqueda de un nuevo proyecto deportivo. La inestabilidad en el banquillo parece seguir siendo una constante en la trayectoria del exfutbolista.

Walter Centeno ha salido al paso de los rumores que lo vinculaban con el Cartaginés, desmintiendo categóricamente cualquier rumor o vinculación sobre los Brumosos.

Según el exfutbolista, no ha existido ningún tipo de contacto formal por parte de la directiva cartaginesa, descartando así cualquier posibilidad de negociación.

“Quiero desmentir todo tipo de información sobre lo que anda circulando en las redes. No sé con qué intención lo hacen, pero sí es una falta de respeto. En ningún momento he hablado con alguien de Cartaginés. Te doy mi palabra que no he hablado con ningún miembro oficial del equipo“, aseveró Paté Centeno para Kevin Jiménez.

Ante este panorama, el futuro del entrenador sigue siendo una incógnita, mientras él espera nuevas oportunidades para retomar su carrera en los banquillos.