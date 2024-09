Escándalo total en la Federación de Fútbol de Costa Rica por la renuncia de una figura del combinado nacional. Los problemas aumentan cuando se conoció que la salida de este futbolista, con muchos años en la Sele, se debe a diferencias grandes con el entrenador.

¿Quién es el jugador que renunció a la Selección de Costa Rica?

Milinton Tijerino comunicó que renuncia a la Selección de Costa Rica de Futsal durante el tiempo que Alexander Ramos sea el entrenador del combinado nacional. El anuncio lo hizo mediante una carta que compartió en sus redes sociales.

Hace unos días atrás, fue noticia que el 10 de la Sele fue descartado para participar del mundial de futsal, que se disputará desde el 14 de septiembre al 6 de octubre de este año en Uzbekistán. Una baja significativa debido a que fue una pieza clave en varios procesos de este equipo.

En el comunicado que compartió, Tijerino hizo referencia a una situación ocurrida en la gira que hizo la Sele por Portugal y Madrid. Se lo acusó de haber cometido un acto de indisciplina que lo marginó de la selección, el futbolista lo negó y aseguró que son todas mentiras.

¿Cuál fue el mensaje que dio Milinton Tijerino?

“Durante toda la gira cumplí rigurosamente con todas las normas y horarios establecidos, incluyendo las comidas, las sesiones de video y cualquier tipo de actividad programado. Todo fue llevado a cabo con la mayor seriedad y respeto”, comenzó escribiendo Tijerino.

Comunicado de Tijerino sobre su renuncia a la Selección de Costa Rica.

Además, Tijerino aclaró que el 29 de agosto había regresado a Polonia para estar con su equipo y esto ya estaba acordado con la Federación. Y que durante ese tiempo el entrenador le escribió para avisarle que estaba desconvocado.

“Intenté comunicarme en múltiples ocasiones con el director técnico, solicitando que me detallara las razones de la supuesta indisciplina. Lamentablemente, se negó a proporcionarme cualquier explicación adicional“, reveló el futbolista sobre el trato de Ramos.

Para finalizar, cerró: “En base a todo lo sucede, lamentablemente, he tomado la difícil decisión de renunciar a la Selección Nacional de Futsal mientras Alexander Ramos sea el directo técnico. He tomado esta decisión no por querer competir ni obtener algún trato preferencial, sino porque considero su actitud poco ética”.