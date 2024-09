En la antesala de un duelo crucial por la permanencia, el ambiente en el Atlético Goianiense se encuentra permeado por la tensión, y nadie es más consciente de esto que el costarricense Joel Campbell.

Mientras el equipo se prepara para visitar al Corinthians por la jornada 27 del Brasileirao, el ex Alajuelense brindó una rueda de prensa para compartir su perspectiva sobre el inminente duelo y la delicada situación que atraviesa el Dragón en el campeonato.



“Va a ser un partido muy importante para nosotros, nos estamos jugando mucho de la temporada en ese partido. Sabemos que Corinthians es un equipo grande”, comentó Campbell.

Memphis Depay no asusta a Joel Campbell

En este juego, el neerlandés Memphis Depay hará su debut estelar para el Timao, un hecho que trae preocupados a los aficionados de Goiana. “Ellos están emocionados por el primer partido de Memphis, pero creo que nosotros necesitamos preocuparnos por hacer un buen partido porque necesitamos esos tres puntos para salir de la zona de abajo. Estamos obligados a ir por el resultado”, aseveró el legionario.

El refuerzo estelar de Corinthians no amedrenta a Joel Campbell (Goianiense).

Con 18 puntos en 24 partidos jugados, Goianiense marcha último en el Brasileirao, y las posibilidades de escapar al descenso parecen ser, como mínimo, exiguas. Sin embargo, Campbell no permite que la idea de la relegación lo distraiga.

El Dragón dará pelea hasta el final

“Yo no pienso en la segunda división porque estoy en primera. Mientras esté aquí pensaré en las posibilidades que tiene el club para quedarse en primera. Creo que pensar en otra cosa es una mentalidad derrotista“, disparó el costarricense.

“No pienso en derrota hasta que matemáticamente estemos descendidos, ahorita estamos vivos y quedan muchos partidos. El futuro no lo sabemos, el pasado ya pasó, y el presente es que Atlético está en la Serie A y tiene que intentar luchar por quedarse. En la cabeza de nosotros no puede estar Serie B cuando quedan tantos partidos. Es muy mediocre pensar en eso“, concluyó Campbell, dejando bien en claro que no tiene pensado bajar los brazos mientras existan posibilidades de salvar a su equipo.