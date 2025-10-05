En la historia del Mundial: Costa Rica recibe el reconocimiento de FIFA que nadie vio venir

La Selección de Costa Rica recibió, por parte de la FIFA, un reconocimiento que despertará el orgullo de todos los ticos. Una figura del seleccionado femenino ocupará, a partir de ahora, un lugar de privilegio al que muy pocos logran llegar.

Daniela Solera, portera de la Selección de Costa Rica, estará en el museo de la FIFA

Daniela Solera, guardameta costarricense, ya es parte del museo de la FIFA. En las últimas horas, la portera dio a conocer que sus guantes estarán expuestos en Suiza por su gran labor en la Copa del Mundo 2023.

Este reconocimiento de la FIFA se concretó a raíz de que Solera fue la que más intervenciones realizó en la última edición. A pesar de que Costa Rica cayó en los tres partidos de la fase de grupos, la portera se llevó esta mención por los goles que evitó.

Los guantes de Solera junto a la camiseta de Richarlison en el museo de la FIFA.

Entre Zambia, Japón y España, Costa Rica recibió ocho goles y apenas pudo marcar uno. Hubo una buena diferencia en los marcadores finales, pero pudo haber sido peor si no contaba con las grandes salvadas de Daniela Solera.

A través de su cuenta de Instagram, la portera tica escribió un sentido mensaje tras el reconocimiento: “Hoy mis guantes y mi foto posan en el museo de la FIFA, en Zúrich. Y no puedo evitar que se me llene el pecho de orgullo. Porque ahí, en ese espacio donde está la historia del fútbol mundial, también está un pedacito de la mía“.

Solera rompió el 44% que se había registrado en la anterior edición de 2019.

Y con mucho orgullo, aseguró que siente que todo su esfuerzo valió la pena: “Siempre supe que el fútbol era más que un juego: era mi vida, mi pasión, mi forma de hablarle al mundo. Hoy, verme ahí, plasmada en el corazón del fútbol, es una señal de que todo valió la pena. Es la prueba de que sí se puede“.