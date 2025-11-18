“No es tan difícil”: Honduras recibe el peor desprecio desde Costa Rica y espera que Nicaragua haga el milagro ante Haití

Honduras y Costa Rica jugarán uno de los clásicos más importantes de toda la historia, en el que podría definirse un boleto a la Copa del Mundo. Esta última fecha designará a tres equipos para la máxima cita y otros dos para el repechaje.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda están en primer lugar, con los mismos puntos pero mejor diferencia de gol que Haití. Mientras tanto, los de Miguel Herrera van terceros, con dos unidades menos. Nicaragua, sin chances, da cierre al cuarteto.

En la previa de este enfrentamiento, un periodista tico emitió una opinión con la que menospreció a los catrachos. Además, imploró ayuda pinolera para cuando llegue la definición. Cada movimiento será clave para alcanzar ese gran sueño.

Periodista tico desprecia al equipo hondureño y le pide a Nicaragua por “otra maldad”

El resultado que vaya a obtener Nicaragua será clave, tanto para Honduras como para Costa Rica. Si vencen o empatan con Haití, aquel equipo que salga vencedor del Clásico de Centroamérica irá directamente hacia la próxima Copa del Mundo.

Por eso mismo, durante el programa 120 Minutos de Deportes Repretel, Rodolfo Mora lanzó una frase que encenderá a todos los hondureños. El presentador, sin ningún tipo de resquemor, admite apoyar a La Pinolera. Les pidió otra “maldad”.

“El resultado nuestro no es tan difícil, es ganarle aquí a Honduras. Lo más difícil de todo es que Haití pierda contra Nicaragua. Necesitamos darle apoyo a Nicaragua y mandarle las mejores vibras para que puntúe ante Haití”, comentó el periodista.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de la fecha final en el Grupo C de Concacaf

Costa Rica vs. Honduras , 18 de noviembre.

vs. , 18 de noviembre. Haití vs. Nicaragua, 18 de noviembre.

Los ticos se juegan la clasificación a su sexta Copa del Mundo. Por otro lado, los catrachos buscarán participar en un Mundial por quinta vez en su historia, así como Haití intentará sumarse a la máxima cita, lo que no logra desde 1974.