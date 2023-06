"En la cancha no respaldamos al cuerpo técnico": La dura frase de Kendall Waston al terminar el partido de Costa Rica

Siguen las repercusiones por la dura derrota que sufrió Costa Rica en su debut de la Copa Oro 2023 contra Panamá. La Sele volvió a caer contra los canaleros y sos tiene una muy mala racha tanto de resultados como de rendimientos. Terminado el encuentro, Kendall Waston habló con la prensa.

El defensor y referente de la selección costarricense reconoció que tuvieron errores en el juego. El futbolista del Deportivo Saprissa también reconoció que respaldan a Luis Fernando Suárez, pese a que no estaría pareciendo dentro de la cancha según dijo él.

“Es difícil de explicar. Uno está frustrado, dolido y hay una gran impotencia de que el trabajo no se pueda reflejar, me quedo corto de palabras al dar alguna explicación. Uno entiende a la gente y su frustración. Pero nosotros también somos los culpables y en la cancha no estamos tomando las mejores decisiones”, comenzó declarando.

Luego, Waston agregó sobre la banca que tiene Luis Fernando Suárez dentro del vestuario de la Selección de Costa Rica: “Pese a la adversidad y el mal desempeño, vamos a seguir respaldando al profesor. Pero de nada sirven tantas palabras si nosotros en la cancha no respaldamos al cuerpo técnico”.

Para finalizar, la periodista le preguntó sobre la posible salida del entrenador colombiano y su respuesta fue contundente: “La verdad no soy el indicado, pero nosotros siempre vamos a respaldar al cuerpo técnico y no estamos haciendo bien las cosas”.