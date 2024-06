La Selección de Costa Rica sigue dando de qué hablar luego de su histórico empate contra Brasil en su debut de la Copa América 2024, esto a pesar de su bochornosa derrota de 3-0 ante Colombia. Algo que ha causado que se trate del tema hasta en Europa.

El controversial programa español El Chiringuito no se quedó atrás y files a su estilo quisieron hacer de menos lo hecho en el continente americano, específicamente al defensor costarricense Jeyland Mitchell que fue un auténtico muro ante los brasileños y opacó a Vinicius Jr.

El que no se guardó nada fue Alfredo Duro, quien es uno de los panelistas del programa, al hacer de menos lo realizado por Mitchell ante Vinicius, pero no solo a él, sino también a la Selección de Costa Rica y de pasó a la Liga Deportiva Alajuelense también se llevó un dardo.

Las palabras de Alfredo Duro

“Aquí ha pasado una cosa que no tiene defensa para nadie, te llames Vinícius, Marquinhos o Dorival Junior, da igual como te llames, has empatado 0-0 contra Costa Rica en un partido lamentable, a Costa Rica le tienes que ganar a la pata coja”, comenzó diciendo.

“El otro día Vinícius no pasó ni una sola vez a un chico que se llama Jeyland Mitchell y lleva 4 días en Costa Rica, que tiene 19 años de edad y que juega en Alajuelense“, agregó.