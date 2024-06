A Jeyland Mitchell no le pesa el contexto. Es defensa de la Liga Deportiva Alajuelense lleva apenas seis partidos en la Selección de Costa Rica, pero los jugó como si fuese un veterano y sacó más que un aprobado a la hora de marcar a cracks de talla mundial como Vinícius o Luis Díaz en la Copa América 2024.

Después del empate 0-0 con Brasil y la dolorosa derrota 3-0 ante Colombia, el nacido en Limón mantiene la calma, asegurando que La Sele, obligada a derrotar a Paraguay en la última fecha, sigue viva en el torneo: “Cabeza arriba, es solo un partido que perdimos, tenemos otro juego por delante que queremos ir a ganar. Siento que venimos haciendo las cosas de la mejor manera”.

Misma templanza con la cual asimila los elogios que ha generado su rendimiento en redes sociales y la prensa en general, levantando el radar incluso en Barcelona: “No soy de verlas, no me gusta la verdad. Es algo que, en lo personal, no le siento la gracia. Nada más trato de dar lo mejor para mi equipo y que todos me apoyen, por lo que si tengo eso todo bien”, reveló Mitchell.

¿Qué dijo Jeyland Mitchell sobre el interés que despierta en el extranjero?

Si bien en Alajuelense ya perfilan a Jeyland Mitchell como la próxima gran joya a exportar, en los últimos días ese proceso pudo verse acelerado principalmente por su actuación ante Brasil. Desde medios hasta populares cuentas de clubes europeos en X, todos han puesto los ojos en él.

En ese sentido, el futbolista de 19 años —cuya ficha ronda los 175 mil euros, según Transfermarkt— se mostró tranquilo cuando le consultaron sobre la posibilidad de convertirse en legionario: “Diay, la verdad no sé, está todo en manos de Dios, que es en quien más confío, y de mi representante”.

El equipo de Europa en el que le gustaría jugar a Jeyland Mitchell

Mirta Mitchell, madre de Jeyland, reveló que el sueño del defensa es fichar por el FC Barcelona. “Él siempre soñó primero con la Liga y luego me dice un día: ‘Ma, ¿usted se acuerda el equipo en el que yo quiero jugar si yo llegara a ir a Europa?’. Sí, yo me acuerdo le dije. Y me pregunta, ‘¿cuál?’ Barcelona, por supuesto'”, le contó a La Teja.

Veremos si virtudes como su buena marca, lectura de juego, inteligencia a la hora de posicionarse y capacidad de anticipo, respaldada por su velocidad, le permiten al ex juvenil de Saprissa dar el salto al Viejo Continente.