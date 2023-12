La manera en que Liga Deportiva Alajuelense concluyó el año en Costa Rica quizás no fue la mejor. Resultar eliminado en la semifinal del campeonato dejó a los fanáticos un poco descontentos, a pesar de que fue un buen semestre.

Al torneo de copa que logró ganando el clásico le siguió una Copa Centroamericana que le dará una ventaja en la Concachampions. El par de consagraciones le dio un gran impulso que no pudo continuar en la recta definitoria. A pesar de eso, Andrés Carevic fue recontratado.

El vocero del club, Marco Vázquez, manifestó la postura de Liga Deportiva Alajuelense en una entrevista con ESPN: “No podemos pensar que una junta directiva pueda tomar decisiones a la luz de que alguien le caiga bien o que tratemos de ayudar por aquí. Esta es una organización centenaria con una estructura deportiva formal donde los que llegan son medidos con puntos y comas. No diría que esto es algo nuevo, esto lo vive cualquier técnico.”

Vázquez respalda extender el contrato del entrenador en el club

Carevic estuvo en el ojo de la tormenta, más que nada por el lado de los hinchas que estaban disconformes con el final del equipo en la liga. En particular, que Deportivo Saprissa se haya proclamado tricampeón fue algo que añadió para las críticas.

Pero desde el club aseguran que están muy conformes con el trabajo del entrenador que fue contratado hace aproximadamente doce meses. Algo que vieron con buenos ojos al darse un crecimiento futbolístico de la plantilla.

Vázquez: “A veces tratamos de poner todo en un solo lugar y, como no se logró el campeonato nacional, el resto no cuenta y no es así. Se tiene que dar mérito por lo que se logró y analizar lo que no se logró, como es lo común.”

Vázquez también negó que Carevic estará bajo presión si el equipo no logra imponerse en el Clausura que comenzará el próximo mes: “No recibió un ultimátum, la palabra trabajo es lo que cabe.”