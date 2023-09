El PSG en los últimos años ha contado con muchas figuras en el vestuario y una de ellas sigue siendo Keylor Navas. Tomando en cuenta que muchas de ellas se han ido del club. Por este motivo, el arquero costarricense ahora tiene un papel importante bajo las órdenes de Luis Enrique.

A pesar humo muchos rumores de una posible salida del PSG, todo indica que el Keylor Navas continuará defendiendo el arco parisino una temporada más. Tomando en cuenta que hace unos días fue incluido en la lista de jugadores para disputar la UEFA Champions League de esta temporada. Ahora bien, sobre este escenario, el costarricense ahora cumplirá un rol importante dentro del equipo.

¿Cuál es el nuevo rol de Keylor Navas en PSG?

Dentro de una plantilla es importante el rodaje y la experiencia. Y de eso tiene Keylor Navas de sobra. Actualmente el guardameta costarricense de 36 años de edad, duplica en edad al jugador más joven en PSG. Y es que con la marcha de futbolistas como Lionel Messi, Neymar y Sergio Ramos, el centroamericano de ahora en adelante será “la voz” en el vestuario parisino.

Luego de Keylor, quien le sigue en edad es el guardameta Alexandre Lettelier de 32 años y Sergio Rico de 30. Mientras que si nos vamos para el otro extremo nos encontramos a Zaire-Emery o Ethan Mbappé que tienen 17 y 16 años respectivamente. Ambos jugadores nacieron en 2006, cuando Navas ya había debutado con la camiseta del Deportivo Saprissa.

Si bien no es el arquero titular del PSG bajo las órdenes de Luis Enrique, no hay dudas de que el arquero costarricense tendrá una gran responsabilidad no solamente en el vestuario siendo la voz de la experiencia, sino que esta cualidad también podría verse reflejada en el terreno de juego cuando le toque la oportunidad de atajar.