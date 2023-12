Keylor Navas enfrenta actualmente uno de los períodos más desafiantes de su carrera como futbolista profesional. La ausencia de participación en la temporada con el PSG desde su inicio ha sido un elemento de notable relevancia, pero aún más preocupantes son los problemas físicos en su espalda que persisten. A pesar de que ha evolucionado de poco, su participación en esta temporada en la UEFA Champions League ha sido nula.

El arquero costarricense, Keylor Navas, parece haber quedado relegado a un segundo plano en la consideración del PSG. Con dos años transcurridos desde su última participación en la UEFA Champions League, Navas se enfrenta a un prolongado período de inactividad en la competición europea. A pesar de ser una figura clave en etapas anteriores, su papel en el equipo parisino ha experimentado un cambio notorio.

¿Cuál es el objetivo de Keylor Navas en Champions?

Keylor Navas hizo historia con la camiseta del Real Madrid al levantar tres Champions de manera consecutiva y entrar en una lista privilegiada de arqueros en esta competición con esa cantidad de trofeos. Sin embargo, el costarricense está a tan solo una de convertirse en el único guardameta en tener en su vitrina cuatro Copas de Europa del máximo torneo del viejo continente a nivel de clubes.

Evidentemente el camino no es sencillo ya que el PSG no ha demostrado ser un equipo sólido como para al menos posicionarse en una nueva final y de paso ganarla. Además, Keylor Navas no ha disputado un solo minuto esta temporada en la UEFA Champions League por decisión de Luis Enrique y porque además las lesiones no lo han acompañado.

¿Cuál es el rival del PSG de Keylor Navas en octavos?

El PSG de Keylor Navas se medirá a la Real Sociedad que vivirá uno de los desafíos más formidables de la Champions League frente al conjunto parisino de de Luis Enrique, Kylian Mbappé y el talentoso equipo francés en los octavos de final.

¿Cómo quedaron los encuentros de octavos?

Napoli (Italia) vs. Barcelona (España)

PSG (Francia) vs. Real Sociedad (España)

Inter (Italia) vs. Atlético de Madrid (España)

PSV Eindhoven (Países Bajos) vs. Borussia Dortmund (Alemania)

Lazio (Italia) vs. Bayern Munich (Alemania)

Copenhague (Dinamarca) vs. Manchester City (Inglaterra)

RB Leipzig (Alemania) vs. Real Madrid (España)

¿Cuándo se disputarán estos partidos de octavos de final?

Los emocionantes encuentros de los octavos de final de la Champions League están programados para llevarse a cabo en dos tandas, con los partidos de ida programados para los días 13, 14, 20 y 21 de febrero, y las revanchas que se llevarán a cabo el 5, 6, 12 y 13 de marzo.

