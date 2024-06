Costa Rica tendrá un más que exigente debut en la Copa América 2024: el lunes 24 de junio enfrentará a la siempre candidata selección de Brasil, que llega en pleno proceso de renovación y con la obligación de volver a levantar un trofeo que en la última edición se fue en las manos de Argentina.

Sin Neymar, que atraviesa una etapa de recuperación por lesión, y con figuras emergentes como Vinícius Júnior, Rodrygo y Endrick, el entrenador Dorival Júnior le busca dar una fisonomía al Scratch Du Oro que enamore a la torcida, al mismo tiempo que pueda traducirse en títulos para la vitrina.

Sin embargo, en la previa a la máxima competición continental, Brasil atraviesa un periodo de crisis inesperado, envuelto en engaños y desconfianza, que encima tiene que ver con uno de los máximos referentes de la verdeamarela.

Las duras declaraciones de Ronaldinho

En declaraciones al canal “Cartoloucos“, Ronaldinho Gaúcho sorprendió al mundo al decir que no verá ningún partido de Brasil en la Copa América de este año, criticando fuertemente a los jugadores. “Falta todo: determinación, alegría, jugar bien. Voy a abandonar Brasil. Las cosas no van bien”, afirmó el astro brasileño.

La respuesta no tardó en llegar desde la intimidad del Scratch. “Fue una sorpresa no sólo para mí, sino para todo el grupo. Nunca en su vida había hecho una declaración así; al contrario, siempre ha mostrado su apoyo a la selección. Fue una sorpresa para mucha gente. Le considero un ídolo, una referencia, todos los que están en la selección, no sólo los jugadores, sino todos los que trabajan aquí lo ven como una referencia”, comentó Rafinha, que además dejó en evidencia a Dinho: “Nos sorprende más teniendo en cuenta que hace unos días le pidió entradas a Vini, así que no tiene mucho sentido lo que dijo. Pero, en definitiva, no estoy de acuerdo, porque veo la entrega que todos los jugadores dan todos los días”.

La aclaración de Ronaldinho no parece ser suficiente

Después del revuelo que generaron sus declaraciones, Ronaldinho realizó un posteo en sus redes sociales aclarando que lo manifestado había sido una acción de marketing para la marca Rexona, patrocinadora de la Copa América 2024. La idea era jugar con la idea de “no abandonar” a la Canarinha.

No obstante, los medios brasileños aseguran que la acción, ya sea de marketing o no, tuvo muy mala recepción dentro de la selección, e incluso algunos dudan de que haya sido así. Como fuera, Brasil llega al estreno de la Copa América ante Costa Rica en medio de un escándalo innecesario.

El calendario de partidos de Costa Rica en la Copa América 2024

24 de junio – Costa Rica vs. Brasil (7:00 p.m.) – SoFi Stadium de Inglewood, California.

28 de junio – Costa Rica vs. Colombia (4:00 p.m.) – State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

2 de julio – Costa Rica vs. Paraguay (7:00 p.m.) – Q2 Sadium de Austin, Texas.