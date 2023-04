El dinero que LA Galaxy no quiso pagarle a Saprissa

Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS) había seleccionado al volante ofensivo costarricense de 22 años Gino Vivi en el Draft del 2023 tras finalizar sus estudios universitarios con la UCF de Florida. Sin embargo, esto conllevó todo un tema administrativo que involucra al Deportivo Saprissa.

En concreto, LA Galaxy no quería cancelar lo que contempla FIFA bajo el monto por derechos de formación a la escuadra morada, club donde Vivi se desarrolló en divisiones menores antes de irse a Estados Unidos para brillar en el balompié universitario.

“Aceptamos flexibilizar lo que justamente nos correspondía para ayudarle a Gino. Y eso lo hicimos sin tener que hacerlo, para algo existen los derechos de formación, máxime para que un club poderoso como el Galaxy pague lo que es correcto. Pero repito, para no frenar nada estuvimos dispuestos a apoyar a Gino, a quien por cierto estimo mucho“, reveló Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa al portal del periodista Everardo Herrera.

Rojas añadió: “No ha podido jugar porque el equipo de él no ha querido pagar lo que corresponde según FIFA… entonces el que tenía frenado esto era el Galaxy, no nosotros, para estar claros… estuvimos dispuestos a aceptar una propuesta que consideramos baja y poco razonable simple y sencillamente para ayudarle a Gino“.

Una vez que se resuelva esta situación, Vivi podrá ser tomado en cuenta por la franquicia más ganador de la MLS, y por donde han pasado otros ticos como Giancarlo González, Ariel Lassiter, Michael Umaña y Pablo Chinchilla.