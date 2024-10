Michael Barrantes, uno de los futbolistas más reconocidos del país, rompió el silencio luego de su inesperada salida del Puntarenas FC. Para alivio de sus seguidores, confirmó que hará de su futuro ahora que se confirmó que no seguirá en los Tiburones.

¿Qué decisión tomó Michael Barrantes?

El ex jugador de Saprissa y Alajuelense anunció no se retira del fútbol. Tras días de especulaciones, el mediocampista explicó que está listo para continuar su carrera y que ya ha recibido ofertas de otros clubes interesados, aunque no dio los nombres.

“Esta situación me ha hecho más fuerte y estoy listo para seguir jugando”, expresó Michael Barrantes, evidenciando que, pese al giro en su carrera y a sus 41 años, aún tiene mucho que aportar en la cancha.

La salida de Barrantes de Puntarenas FC ha generado un gran interés en el ámbito futbolístico nacional. De acuerdo con el propio jugador, la decisión de separarse del equipo se dio a raíz de su comunicación sincera con el técnico, Luis Fernando Fallas, con quien sostuvo una conversación en la que manifestó sus opiniones sobre el rendimiento y dirección del equipo.

Michael Barrantes seguirá jugando a sus 41 años. (Foto: Mundo CR)

Un cambio que deja a Barrantes como agente libre

La salida de Michael Barrantes convierte al jugador en agente libre, disponible para fichar en el próximo torneo con el equipo que considere adecuado. En una entrevista para Teletica Radio, el mediocampista confirmó que tiene ofertas en la mesa y que está evaluando la mejor opción para continuar su carrera.

Con una trayectoria sólida y su reconocida experiencia en el campo, Barrantes no tendrá problemas para encontrar un equipo interesado en sumarlo a su plantilla. La incógnita gira ahora en torno a cuál será el próximo destino del delantero.