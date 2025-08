A la vista de todos: Herediano perdía con Puntarenas y Jafet Soto hizo algo que incendió las redes

El Club Sport Herediano está teniendo un comienzo de temporada muy accidentado. Luego de un empate sin goles ante el recién ascendido Guadalupe FC en la primera fecha del Torneo Apertura 2025, el bicampeón nacional volvió a verse en apuros, esta vez frente a Puntarenas FC, en un duelo que rápidamente se tornó cuesta arriba y que dejó más de un florense con la cabeza entre las manos.

Las cosas salieron mal desde el inicio. Aarón Cruz, quien iba a ser titular en lugar del lesionado Danny Carvajal, también sufrió molestias físicas durante la entrada en calor, lo que obligó a poner bajo los tres palos al debutante Emmanuel Garita, arquero de apenas 19 años.

A los 18 minutos, el Carlos Alvarado se quedó en silencio con el gol de Daniel Colindres, y a los 37, una pirueta impresionante del panameño Jean Carlos Sánchez puso el 0-2 parcial. Por si esto fuera poco, Juan Luis Pérez se retiró lesionado antes del descanso y fue reemplazado por Walter Cortés.

Jafet Soto no disimuló

Con el panorama completamente cuesta arriba y el entretiempo cerca, Jafet Soto, presidente y caudillo de Herediano, se levantó de su asiento y se dirigió directamente al camerino.

La transmisión de TD Más no dejó pasar el detalle: “Acaba de pasar Jafet Soto directo al camerino de Herediano, no dudo que algunas palabritas les dirá en el descanso”, se escuchó, seguido por la ironía: “¿Algo bonito no creo, verdad?”.

Con el estilo de gestión de Jafet Soto, donde los malos resultados tienen tolerancia cero, la lectura que hicieron muchos aficionados fue clara: se trató de un llamado de atención directo a jugadores y cuerpo técnico.

La remontada que no fue

La arenga del mandamás tuvo un efecto inmediato en el cuadro florense: Herediano salió al complemento con una actitud completamente renovada, y no tardó en poner contras las cuerdas a su rival, descontando por medio de Randy Vega. Minutos más tarde, el delantero cubano Marcel Hernández puso el 2-2.

Sin embargo, finalmente el esfuerzo de los de Pablo Salazar no fue suficiente para sacar un punto. En la agonía del encuentro, Puntarenas volvió a ponerse en ventaja gracias a Kenner Gutiérrez, sellando la derrota del bicampeón nacional en su debut como local.