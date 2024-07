Deportivo Saprissa no ha comenzado de buena manera la temporada 2024-2025 de Costa Rica, porque ya perdió la Supercopa contra Herediano y ayer cayó en la Recopa versus Liga Deportiva Alajuelense, pero ahora también sumó una baja para el inicio del Apertura.

La Recopa tuvo grandes consecuencias negativas para el monstruo morado, porque Esteban Alvarado fue expulsado en el compromiso contra los manudos, esto luego de realizar una entrada temeraria a un contrincante y que provocó que fuera fuertemente sancionado.

El castigo a Alvarado

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Futbol dio a conocer que el portero de Saprissa fue sancionado por tres partidos, por lo que no estará en los primeros encuentros del campeonato y a esto se le debe sumar que tiene que pagar 131 mil 250 colones.

“Sancionar al jugador Esteban Alvarado Brown del Deportivo Saprissa con tres partidos de suspensión y una multa de 131.250°° colones de conformidad con lo establecido en el artículo 37 incisos 3 y 4, por golpear a un adversario y configurarse el agravante de no estar en disputa el balón”, redactó el Tribunal.

Alvarado será una baja sensible para el entrenador Vladimir Quezada, quien no lo podrá tener en los compromisos versus Sporting, Guanacasteca y Puntarenas, por lo que su debut en la campaña será en la Copa Centroamericana 2024.

Los manudos también fueron multados

Aunque el Tribunal Disciplinario de la Fedefutbol confirmó que la Liga Deportiva Alajuelense también fue castigada, por lo que tendrá que pagar 105 mil colones por incurrir conducta en el juego.