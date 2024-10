La selección de Costa Rica se encuentra en un momento crítico en la Liga de Naciones de Concacaf, enfrentando la presión de un duelo clave ante Guatemala el próximo martes 15 de octubre en el Estadio Nacional.

Tras el inesperado empate 1-1 frente a Surinam, los ticos están obligados a ganar si quieren asegurarse un lugar en los cuartos de final, donde equipos como México, Estados Unidos y Canadá esperan rivales.

Se confirma el mayor temor de Claudio Vivas

Durante el duelo ante los sudamericano, Jefferson Brenes, mediocampista de Saprissa, fue sustituido luego de sentir un tirón en el muslo, generando preocupación en el cuerpo técnico tricolor.

Jefferson Brenes debió ser sustituido ante Surinam (FCRF).

Este sábado, los peores temores de Costa Rica se confirmaron: los estudios realizados al volante morado revelaron que ha sufrido un desgarro en el muslo izquierdo.

¿Cómo se reemplazará a Jefferson Brenes?

La lesión deja automáticamente a Jefferson Brenes fuera del duelo contra los dirigidos por Luis Fernando Tena, significando una baja importante en el mediocampo de Costa Rica.

A pesar de la urgencia de la situación, Claudio Vivas ha decidido no llamar a ningún jugador en reemplazo de Brenes. “Rashid Parkins cumple la función de volante de contención, creo que no vamos a convocar a ningún jugador en caso de que Brenes no esté apto”, adelantó el entrenador argentino tras el empate ante Surinam.