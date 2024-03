El entrenador argentino Andrés Carevic, quien fuera destituido de su cargo como director técnico de la Liga Deportiva Alajuelense el pasado 8 de marzo, ha publicado un sentido mensaje a través de sus redes sociales para despedirse de la afición rojinegra.

Además, en su carta, Carevic expresa su agradecimiento a todos los que forman parte del club, desde la directiva hasta los jugadores, pasando por el personal administrativo y la afición. También destaca que se ha “vaciado” y lo ha dado “TODO” por el equipo, y que se marcha con la frente en alto por su entrega.

Las palabras de Carevic han conmovido a la afición rojinegra, que ha expresado su cariño y agradecimiento al entrenador argentino por su trabajo y dedicación durante estos años. El futuro del argentino aún es incierto, pero sin duda alguna, su paso por la Liga Deportiva Alajuelense ha dejado una huella importante.

¿Cuál fue el mensaje de despedida de Andrés Carevic?

“¡GRACIAS!​ ​ Ha llegado el momento de decir, adiós, a un club que llevaré en mi corazón por el resto de mi vida.​ Primeramente, quiero brindar mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los que forman parte de este club, directivos, personal administrativo, trabajadores del CAR, afición, Staff y en especial a los jugadores, que en este camino hemos compartido momentos de felicidad y crecimiento“, compartió Andrés Carevic.

“Me he vaciado, lo he dado TODO y cuando digo todo, es TODO lo que ha estado a mi alcance. Estaré orgulloso y con la frente en alto de no haber ahorrado ni una sola gota de sudor y esfuerzo para que las cosas salieran mejor.“

“Deseo enormemente que La Liga, se UNA y todos apoyen desde el lugar que les corresponde, para que las cosas que se merece este club puedan alcanzarse. Muchas gracias”, finalizó Andrés Carevic despidiéndose de la afición rojinegra.

¿Qué fue lo que pasó con Andrés Carevic?

El técnico argentino Andrés Carevic fue destituido de su cargo como director técnico de la Liga Deportiva Alajuelense este jueves 8 de marzo, tras la humillante derrota de 4-0 ante el New England Revolution en la Liga de Campeones de la Concacaf.

La decisión se produce luego de una serie de malos resultados y críticas hacia el entrenador, tanto por parte de la afición como de la prensa especializada. La gota que colmó el vaso fue la goleada sufrida en Estados Unidos, que evidenció las carencias del equipo en defensa y la falta de un juego definido.

