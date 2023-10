Después del empate del equipo costarricense contra Colombia en la categoría Sub-23, el capitán de la selección tica, Brandon Aguilera, compartió su experiencia sobre el encuentro. Explicó que le resultó desafiante adaptarse durante el partido debido a la posición en la que le asignaron jugar. Esta posición inusual generó un período de adaptación que afectó su rendimiento en el encuentro, destacando la importancia de la ubicación y su influencia en el desenvolvimiento de un jugador en el campo.

Aguilera, una pieza clave y líder en la escuadra costarricense, demostró humildad y autoevaluación al reconocer los retos que enfrentó en el partido. Su capacidad para identificar y expresar las dificultades que tuvo durante el encuentro refleja una actitud constructiva hacia el aprendizaje y el desarrollo, lo que sin duda contribuirá a su mejora continua y su destacada trayectoria en el fútbol profesional.

¿Cuáles fueron las reflexiones de Claudio Vivas?

“Brandon no jugó en la posición que más me gusta, que es de espalda al marco, recibiendo a los costados del contención, como un segundo delantero, hoy (sábado) necesitábamos ajustar más la presión tirando a Brandon un poco más atrás y dejando más libre a Álvaro Zamora“, aseveró Claudio Vivas.

Recordemos que Aguilera, con apenas 20 años de edad y actualmente jugando en el Nottingham Forest de Inglaterra, tuvo una participación completa en el partido y logró anotar al minuto 50 desde el punto de penalti, contribuyendo de manera significativa al desempeño de su equipo en el encuentro.

Declaraciones de Brandon Aguilera

“Me sentí desconcertado, no me gustó mucho mi partido porque jugué muy atrás, no estuve mucho cerca del gol, se espera muchísimo más de mí y yo también, siento que en el segundo tiempo estuve mejor pero me gustaría estar más cerca del marco rival. Me tocó jugar más de 8 que de 10 pero independientemente de donde me pongan ahí tengo que lucir bien”, comentó Brandon Aguilera tras el encuentro ante la Selección de Colombia Sub-23.

Costa Rica y Colombia tendrán un nuevo encuentro en el horizonte, programado para el próximo martes en el Estadio ‘Fello’ Meza, a partir de las 5 pm. Será otra oportunidad para presenciar un enfrentamiento emocionante y determinante entre ambas selecciones, con la expectativa de un juego reñido y lleno de acción en esta contienda futbolística.

¿Qué sigue para la Selección de Costa Rica?

El calendario de la Selección de Costa Rica reserva una nueva prueba en noviembre, donde enfrentarán una doble fecha FIFA crucial en la que buscarán sellar su clasificación para la Copa América. Sin embargo, la incertidumbre respecto a la designación de un nuevo entrenador persiste. En caso de no contar con un director técnico para esa etapa crucial, la selección tica continuará bajo la dirección interina de Claudio Vivas.