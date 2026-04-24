Óscar Ramírez ha sido criticado por varios manudos debido al momento que atraviesa la Liga Deportiva Alajuelense en el Clausura 2026. El equipo está al borde de quedar eliminado antes de las semifinales después de siete años y el DT no se salvó del enojo de la afición.

Muchas opiniones de los aficionados están dirigidas a la falta de firmeza a la hora de controlar lo que hacen los jugadores fuera del campo. Varios de la planilla de Alajuelense protagonizaron actos de indisciplina, como Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

Sin embargo, uno de los que más conoce al Machillo, como lo es la leyenda manuda Mauricio Montero, considera que este tema no es culpa del entrenador. Por eso, Chuche plantea que haya castigos más duros.

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“Yo estuve cinco años con él, yo lo conozco desde el 80, las situaciones que se dan, como diciendo que se originan porque el que está a la cabeza es permisivo, yo creo que no es así. Más bien pueden ser los mismos castigos que tiene la institución. Tal vez sea cambiar los reglamentos a más fuertes de los que tienen ahora”, dijo Chuche Montero en diálogo con Teletica.

Chuche junto al Machillo en la Liga. Foto: Rafael Pacheco

Mauricio Montero castiga a la plantilla de Alajuelense por su rendimiento

Además de apoyar al técnico manudo en este momento complicado, el ex Alajuelense apuntó a los jugadores por su nivel en el campo: “Antes en la cancha tenían que demostrar, se decía: ‘Uno trabaja por usted, pero en la cancha tiene que decir: hice algo mal, pero lo estoy dando todo’. eso sí era una legítima verdad”.

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Y explicó que varios de los casos de indisciplina de la Liga provienen de sus hogares: “Yo no puedo decirle a mi hijo: ‘No tome guaro si yo tomo guaro, no fume si yo fumo, no sea mujeriego si yo soy mujeriego’… eso es un patrón que todo mundo sigue, es un ejemplo de familia”.

En resumen

Mauricio Montero defendió a Óscar Ramírez ante críticas por la posible eliminación de Alajuelense.

defendió a ante críticas por la posible eliminación de Alajuelense. Los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas protagonizaron actos de indisciplina durante el torneo.

y protagonizaron actos de indisciplina durante el torneo. El Chuche Montero sugirió implementar reglamentos institucionales más fuertes para sancionar a los futbolistas.