Aún no firmó con Herediano, pero Alexander Vargas ya le dio la primera alegría a Jafet Soto

Este sábado, Alexander Vargas cerró su ciclo como entrenador de Asociación Deportiva Guanacasteca de la mejor manera posible: con una victoria por 1-0 frente a Liga Deportiva Alajuelense, ganador de la fase regular del Torneo Apertura 2024.

En el último partido de esta etapa, los pamperos, ya sin chances de clasificar, se impusieron en casa ante el conjunto dirigido por Alexandre Guimaraes, que paró un equipo alternativo pensando en la vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2024 ante Real Estelí.

Alexander Vargas confirma su futuro

Tras el encuentro, Vargas confirmó lo que ya se venía rumoreando en los últimos días. En rueda de prensa, el estratega anunció su salida del club: “Ya tomé una decisión, hoy fue mi último partido con Guanacasteca. Me voy triste, duele, pero también tengo retos profesionales por cumplir”, expresó.

Varias fuentes han informado que el futuro del ahora ex DT pampero está vinculado al Club Sport Herediano, donde todo indica que el presidente y actual entrenador, Jafet Soto, le delegará el cargo de director técnico al finalizar la temporada.

Sin embargo, Vargas prefirió no hablar sobre este asunto: “Dios tiene cosas para mí, nuevos retos. Cuando ya esté la firma estampada, me refiero al tema. Y por respeto al club mencionado no hablaré del tema”, declaró.

El regalo de Vargas para Jafet Soto

Mientras la formalización de su llegada a Herediano parece ser cuestión de tiempo, Vargas ya le dio su primera alegría a Jafet Soto con la victoria frente a Guimaraes, un resultado que va más allá de lo deportivo.

Es que el presidente florense y el DT manudo mantienen una tensa rivalidad con raíces en un episodio ocurrido hace más de 20 años, cuando Guimaraes dejó fuera al entonces futbolista de la convocatoria para el Mundial de Corea-Japón 2002.

Desde aquel momento, la relación entre Soto y Guima ha estado cargada de tensión, y el directivo del Team no ha perdido la oportunidad de lanzar críticas hacia el estratega de origen brasileño en distintas ocasiones.