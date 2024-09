Saprissa necesita un 9. Ese fue, probablemente, uno de los reclamos que más se escuchó en los últimos meses por parte de la afición a la directiva morada, que se reforzó en varias líneas pero no ahí.

Encima, los malos resultados no ayudaron a tapar la falta de un goleador. Aunque ahora todo parece haberse acomodado al menos un poco ya que apareció Ariel Rodríguez, quien luce recuperado de la lesión muscular que lo afectó y ya se encuentra en pleno estado.

Ariel Rodríguez, el 9 que Saprissa necesitaba

El centrodelantero de 34 años lleva cuatro goles, todos desde el 16 de agosto para acá. Primero le anotó a Santa Ana, después a Real Estelí, la última semana metió el tanto de la victoria por 1-0 contra Municipal y este domingo, el 1-0 parcial ante Alajuelense.

Se destapó, sí. Y tan picante como es sobre el césped, Rodríguez lo fue tras el clásico en el Morera Soto pero en los micrófonos.

Ariel Rodríguez le anotó a Alajuelense. (Saprissa)

Ariel Rodríguez no se olvidó de nadie en Saprissa

Consultado al respecto del 9 tan pedido por la afición, Rodríguez fue tajante: “Imagínense, la vez pasada vi el dato de que soy el jugador que tiene más goles en los últimos 24 años, es lo que digo, estoy contento, hago mi trabajo”, se agrandó el delantero.

“Y si traen un nueve… que venga y me dé competencia, eso me hace crecer, al final la afición puede exigir, eso no me preocupa”, agregó con unas filosas palabras que fueron dirigidas tanto a la tribuna como a las oficinas dirigenciales.

Rodríguez lleva cuatro goles desde el 16 de agosto. (Saprissa)

“Mentalmente soy muy fuerte porque he pasado muchas cosas y sé lo que puedo dar, no tengo que demostrar nada, he trabajado mucho para ganarme un lugar en la institución pero no me puedo quedar en eso, porque Saprissa lo exige a uno a crecer”, continuó Rodríguez con su alegato.

“Hay gente a la que no le gusto y es de respetar; yo me levanto con la ilusión de entrenar y de valorar dónde estoy porque siempre fue un sueño jugar en Saprissa. Siempre voy a defender la institución y el aficionado tiene derecho de ver si soy bueno o malo”, concluyó quien lleva ocho goles en nueve partidos disputados en el Morera Soto.