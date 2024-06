Jeyland Mitchell es el hombre de moda en Costa Rica, gracias a su gran participación en el partido contra Brasil por la Copa América 2024. El defensor que es futbolista de Alajuelense, ha sido prácticamente rescatado por Alexandré Guimaraes y este respondió con su rendimiento.

A sus 19 años se ganó un puesto como titular y esto le valió para llegar a la Selección Nacional, teniendo así una recompensa a la lucha que tuvo de joven, que incluso lo hizo pensar en el retiro y dedicarse a otro deporte, pero recibió el soporte de otro técnico y de su señora madre.

Al borde del retiro

Mirta Mitchell es el nombre de la mamá del joven manudo, quien ha sido un gran impulso para que esté teniendo la carrera que se le conoce, sus inicios fueron muy rápidos, comenzó en Limón y luego pasó a Saprissa donde tuvo un paso efímero y luego retornó, en el que tuvo la confianza del entrenador Luis Fernando Fallas.

“Fallas lo iba a debutar con 16 años, pero pasó la situación con Guadalupe, que Limón perdió los puntos por un problema con la Caja. El segundo partido era contra la Liga, pasó una situación con Fallas y la dirigencia y quitaron a Fallas y no debutó”, aseguró la mamá.

Esta situación hizo que todo cambiara, porque con la llegada de otro técnico (Daniel Casas), perdió la confianza y se esfumaron los sueños por debutar, fue cuando se fue al baloncesto, donde tuvo destacadas participaciones e incluso se iba a volver profesional, cuando doña Mirta, sus abuelos y sus tíos lo convencieron que regresara al futbol.

“Estaba emocionado porque lo que quería en fútbol lo estaba logrando en el baloncesto, pero le dije, ‘yo no lo crié a usted para jugar baloncesto, usted tiene fundamentos para fútbol. En básquet puede ser bueno, pero no está para eso”, agregó doña Mirta.

Fallas, quien lo dirigió en Limón ahora estaba en Guanacasteca, quien lo pidió y aunque Mitchell no quería ir, pero tras ser convencido por su mamá se fue al club, donde debutó a los 17 años, luego se fue a Liberia y después dio el salto para Alajuelense donde está actualmente.