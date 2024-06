Antes de anular completamente a Vinicius, Jeyland Mitchell fue rechazado por Saprissa y el motivo lo explicó su ex entrenador.

Revelan lo nunca dicho: por qué en Saprissa no querían a Jeyland Mitchell

Hoy, la Liga Deportiva Alajuelense parece tener al mejor proyecto de defensor en Costa Rica. Y es que el nivel de Jeyland Mitchell contra Brasil dejó a todos completamente sorprendidos por como se destacó con tan solo 19 años y enfrentando a los mejores delanteros del mundo.

El jugador de la Liga terminó anulando a Vinicus Jr., campeón de la Champions League 2023/24 con Real Madrid y posible ganador del Balón de Oro. Así es como desde el Deportiva Saprissa se lamentan completamente de no haberlo aceptado cuando recién empezaba.

Luis Fernando Fallas, el entrenador que en el 2021 lo convenció de que deje el baloncesto para jugar en el Guanacasteca, contó la particularidad de Mitchell que alejaba a otros equipos. Uno de ellos fue el Morado y todo sucedió cuando el jugador solamente tenía 15 años.

¿Qué característica de Jeyland Mitchell alejó al Saprissa?

Luis Fernando Fallas lo contó: “El primer día que yo convocó a Jeyland (Mitchell) jugábamos contra el Saprissa. Cuando termina el partido me quedo con él y me dice ‘profesor yo creo que tiene que jugarle así y así al Saprissa’ esto con 15 años y primer día. Me agarró las fichas y la movió”.

Y reveló que por esto terminó alejando a otros equipos: “En ese momento, me di cuenta porque no lo querían al chico. Lo veían como agrandado. Si supieran la forma con la que me hablo, con la personalidad, este muchacho tiene carácter pensé”.

Así fue como Jeyland Mitchell dio sus primeros pasos en el Guanacasteca, de ahí pasó al Liberia, se destacó y fue fichado por Alajuelense. Lo demás es historia, uno de los mejores jugadores de la Sele y con un futuro inimaginable.