Andrés Carevic sale al rescate de Alajuelense: el ex entrenador manudo sorprende a todos y le envía un mensaje a Motagua

El ambiente alrededor de la Copa Centroamericana está más caldeado que nunca después de que un jugador del Motagua, verdugo de Alajuelense en la ida de los cuartos de final en el Morera Soto, lanzara una frase que encendió la polémica: “Ellos no son Saprissa”. La declaración fue vista como un menosprecio hacia la Liga y no tardó en generar indignación en el entorno manudo.

En medio de ese contexto apareció una voz inesperada: la de Andrés Carevic, exentrenador de Alajuelense y hoy director técnico del Club Sport Cartaginés. Lejos de quedarse al margen, el argentino lanzó unas declaraciones que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a las palabras que salieron desde el camerino azul.

En la previa del duelo de este jueves por la noche ante Olimpia, también por los cuartos de final, Carevic no dudó en elogiar la jerarquía del club albo, máximo ganador del fútbol hondureño y eterno rival de Motagua.

¿Qué dijo Andrés Carevic en conferencia de prensa?

“Va a ser una eliminatoria difícil para nosotros, tenemos que trabajar duro como lo venimos haciendo para ser competitivos”, señaló. Lo que más llamó la atención fue la forma en que subrayó la calidad de Olimpia, un mensaje que en la lectura de muchos cayó como un “recordatorio” hacia Motagua.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa. (Foto: Concacaf)

“Es una competición muy dura, los equipos de Panamá, Honduras, están peleando arriba también, haciendo grandes partidos, pero bueno, a nosotros nos tocó uno de los equipos con más jerarquía”, agregó el DT.

Con esas palabras, Carevic no solo demostró respeto hacia el rival que tendrá enfrente, también dio un guiño a su exequipo, Alajuelense, que atraviesa un momento delicado tras la derrota en casa. El argentino parece haber recogido el guante y, de manera diplomática, devolvió un mensaje contundente hacia Motagua en plena disputa regional.