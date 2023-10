Este domingo, Alajuelense derrotó 2-0 a Guanacasteca en el Estadio Alejandro Morera Soto con golazos de Yael López (4′) y Joshua Navarro (46′) para regresar a una final del Torneo de Copa después de 46 años. Aunque esta vez, la cita será soñada: habrá clásico nacional frente a Saprissa.

Pese a que sufrieron múltiples bajas, los Rojinegros dominaron desde el inicio a los nicoyanos, que apostaron a lastimar en algún contragolpe, pero no generaron juego y tampoco peligro. Ni siquiera cuando Horacio Esquivel mandó a la cancha al minuto 30 a Alonso Hernández y Randy Vega.

De hecho, cuando los Pamperos eran prácticamente espectadores de las acciones ante una Liga cómoda, el trámite se les complicó más con la expulsión del propio Vega por doble amarilla. Eso sí: al 80′, su goleador, “Cubo” Torres, casi los pone en partido con un gran derechazo que despejó Moreria.

¿Qué dijo Horacio Esquivel sobre Alajuelense?

El técnico de ADG insistió en que la superioridad de la Liga no fue tan marcada, además de apuntar contra su rendimiento: “Yo siento que sigue debiendo, porque yo tengo jugadores excelentes pero una planilla demasiado corta, y me parece que la Liga es muy, muy fácil de descifrar”.

“La Liga solo me llegó dos veces, pero en realidad yo siendo respetuoso puedo decir que me quedé con 10 jugadores, también modifiqué el parado tres veces y vean el marcador. Yo no sé si manejaron el partido o qué, pero sí creo que el juego que hace la Liga con el material que tiene en comparación con la planilla corta que tengo yo… Pues denme un martillo más y un serrucho más y yo le hago mejor la casa“, concluyó el ex Puntarenas.

La contundente respuesta de Andrés Carevic

El DT argentino fue tajante: “Hoy tuvimos muchísimas bajas, jugamos con mucha gente joven, jugadores como Zúñiga y Hernández que hace tres meses no jugaban un partido. Si realmente eso es predecible y el técnico rival sabe todo lo que hacemos, se demostró que le ganamos, los pasamos por arriba en todos los aspectos, futbolísticos y físicos, ellos con equipo completo y nosotros no”.

“Espero que siga pensando lo mismo, que seamos predecibles y nosotros hacer nuestro trabajo como lo hicimos hoy a pesar de tantas bajas. Patearon un solo tiro al arco en todo el partidos, nosotros controlamos el juego de principio a fin y lo ganamos muy bien, con mucha contundencia”, añadió Carevic.

¿Cuándo se juega la final del Torneo de Copa 2023?

La gran final del Torneo de Copa de Costa Rica entre Alajuelense y Saprissa tendrá lugar el próximo miércoles 18 de octubre, a las 8:00 p.m., en el Estadio Nacional. Como viene siendo hasta el momento, será a partido único.