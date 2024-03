¡Aliento para la Liga! Ex asistente de Guimaraes vaticina éxito de Alajuelense

La llegada de Alexandre Guimaraes a la Liga Deportiva Alajuelense parece inminente. El experimentado entrenador brasileño-costarricense se perfila como el salvador del equipo manudo, que atraviesa un momento complicado en la temporada. Sin embargo, gente que ha trabajado con él da fe de su gran trayectoria que podría ilusionar a los rojinegros.

El reto que tiene por delante Guimaraes es mayúsculo. Alajuelense marcha en la tercera posición del torneo local y está al borde de la eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf. La afición rojinegra está desilusionada y exige resultados inmediatos.

Ex asistente de Guimaraes ilusiona a Alajuelense

César Eduardo Méndez, ex asistente técnico de Alexandre Guimaraes, se perfila como una figura clave para el éxito del entrenador brasileño-costarricense en la Liga Deportiva Alajuelense.

Méndez conoce a Guimaraes desde hace más de dos décadas. Ambos trabajaron juntos en la Selección de Costa Rica en los Mundiales de 2002 y 2006, así como en otros equipos como Irapuato, Dorados de Sinaloa y la Selección de Panamá.

¿Por qué Alajuelense debería ilusionarse con Guimaraes?

En una entrevista con ESPN, César Eduardo Méndez, ex asistente técnico de Alexandre Guimaraes, se mostró optimista sobre la eminente llegada del entrenador brasileño-costarricense a la Liga Deportiva Alajuelense.

“Cualquier equipo con Alexandre puede levantar y jugar bien, las credenciales de Guimaraes no solo están probadas a nivel de Costa Rica, es el entrenador con más éxito, no es fácil llegar y no es fácil ganar cosas como lo ha hecho él en Asia y Sudamérica“, aseveró Méndez para ESPN.

“Estaría tomando uno de los retos más importantes de su carrera porque un equipo grande siempre tiene una historia atrás y lo que hoy está viviendo no es merecido con su gente ni con su historia“, sentenció César Eduardo Méndez.

