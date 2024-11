Algo cambió: Guimaraes siembra el temor en Alajuelense al hablar de la Selección de Costa Rica

La alegría de los aficionados de Alajuelense por la victoria 2-0 contra Herediano no pudo durar mucho, ya que, ahora es todo temor. Terminado el encuentro, Alexandre Guimaraes habló con la prensa y dio apreciaciones que preocupan a los manudos. Luego de una importante victoria que lo deja al borde de sellar el liderato en […]

La alegría de los aficionados de Alajuelense por la victoria 2-0 contra Herediano no pudo durar mucho, ya que, ahora es todo temor. Terminado el encuentro, Alexandre Guimaraes habló con la prensa y dio apreciaciones que preocupan a los manudos.

Luego de una importante victoria que lo deja al borde de sellar el liderato en el Apertura 2024, el DT se puso hablar sobre su futuro y los rumores que lo acercan a la Selección de Costa Rica. Anteriormente, había sido muy claro con su negativa y ahora dejó una puerta abierta.

¿Qué dijo Alexandre Guimaraes sobre los rumores a su llegada a la Sele?

“Eso es algo que está totalmente fuera de mi alcance, uno hace el trabajo y el trabajo es el que hace el ruido, no es uno, el camino profesional lo he tenido durante 30 años, intentar pedir algo a punta de grito no es mi estilo”, declaró Alexandre Guimaraes.

El entrenador de Alajuelense no se puso hablar estrictamente sobre si asumiría o no, en caso de que se marche Claudio Vivas, sino destacó que su nombre aparece debido a su gran trabajo. Intento desligarse de que él se autopostulara y que los rumores se deben al buen rendimiento de la Liga.

De esta manera, queda la puerta abierta a un posible llamado por parte de la Federación Costarricense para ficharlo como nuevo entrenador de la Sele. Hace rato se viene hablando sobre que lo estarían tentado para que asuma como DT cuando Vivas se vaya.

¿Hasta cuando tiene contrato Alexandre Guimaraes?

De todas maneras, si Osael Maroto quiere llevarse a Guimaraes no será para nada fácil. Hace algunas semanas, el entrenador extendió su vínculo con Alajuelense hasta junio del 2025 por lo que sería raro que logren que rescinda el contrato antes de esta fecha.