Sin palabras: Guimaraes dice lo que siente por Jafet Soto y el Clásico Provincial va subiendo temperatura

El Clásico Provincial entre Alajuelense y Herediano ya tiene los ingredientes necesarios para ser un duelo caliente dentro y fuera del campo. Además de la histórica rivalidad entre los equipos, el cruce de declaraciones entre Alexandre Guimaraes y Jafet Soto ha añadido un elemento extra de tensión al enfrentamiento.

Todo comenzó este lunes, cuando a Guimaraes le preguntaron en conferencia de prensa sobre su relación con Jafet Soto. La respuesta del estratega rojinegro fue breve pero contundente, lo que demostró que la relacion es bastante tensa entre ambos.

¿Qué dijo Guimaraes sobre Jafet Soto?

La contestación de Alexandre Guimaraes fue muy clara: “Al no tener relación, no tengo respuesta”. Con esta frase, dejó claro que no existe ningún tipo de vínculo, ni profesional ni personal, con su rival.

Del otro lado, Soto no se quedó callado y, en una declaración reciente, reprochó indirectamente a al actual DT de Alajuelense por decisiones tomadas durante su etapa como seleccionador de Costa Rica. El entrenador herediano insinuó que su ausencia en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 fue responsabilidad del tico-brasileño , quien lo dejó fuera de las convocatorias finales pese a su destacada participación en las eliminatorias.

Jafet Soto le sigue reprochando a Guimaraes que no lo convocó.

La acusación de Soto a Guimaraes

“No jugué Mundiales porque no quisieron que jugara Mundiales, pero ahí me voy desquitando de a poquito”, señaló Soto en un comentario que parece tener más de historia personal que de estrategia deportiva.

La tensión entre ambos tiene raíces profundas. Jafet fue figura clave en el repechaje contra Guatemala que aseguró el pase de Costa Rica a la hexagonal rumbo al Mundial de 2002, pero quedó fuera de la convocatoria para el torneo. Cuatro años después, el guion se repitió: jugó gran parte de las eliminatorias, pero nuevamente quedó fuera de la lista final. Estas decisiones, tomadas por Guimaraes, dejaron una huella evidente en la relación entre ambos.

Con estos antecedentes, el Clásico Provincial no solo será un enfrentamiento por los puntos, sino un duelo personal entre dos técnicos cuya relación parece marcada por reproches y resentimientos del pasado. Los aficionados ya sienten la intensidad del partido, que promete emociones tanto en la cancha como en los banquillos.