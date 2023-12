El pasado 25 de noviembre, la Liga Deportiva Alajuelense se vio envuelta en una controversia luego de que se denunciara a Ricardo Chacón, gerente general del equipo, por presunta agresión sexual. La noticia fue adelantada por el Diario Extra.

Según la información proporcionada, la presunta víctima, una estudiante de colegio mayor de edad que realizaba su práctica profesional en el Estadio Alejandro Morera Soto, presentó la denuncia. Según su relato, los hechos se habrían suscitado previo al partido que disputó La Liga de local contra Guanacasteca en la última fecha de la fase de clasificación.

¿Qué fue lo que sucedió con Ricardo Chacón?

El testimonio de la denunciante, detallado por el Diario Extra, describe la situación: “Yo estaba en la administración, luego bajé a la boletería y ahí estaba mi jefe Ricardo Chacón y él me dijo que fuéramos a hablar de un asunto de trabajo en la oficina de él. Nos dirigimos a la oficina de él, él cerró la puerta con seguro y me empezó a darme besos en la boca y me metió la mano debajo de la blusa tocándome la espalda y yo le dije que no me hiciera eso…”.

Frente a este acontecimiento, la Liga Deportiva Alajuelense emitió un comunicado oficial el día jueves en el que se pronuncia sobre la situación. El equipo explicó como van a accionar a partir de esta fuerte denuncia que recibe uno de sus directivos.

¿Qué dice el comunicado de Alajuelense?

“La Liga Deportiva Alajuelense ha sido notificada de un presunto caso de acoso sexual dentro de nuestro club. Ante esta denuncia, hemos activado de inmediato los protocolos internos correspondientes, así como los recomendados por la ley en estos casos“, comenzó el comunicado de la Liga.

Y agregaron: “En virtud de esta situación, se ha nombrado un Órgano Instructor, de manera inmediata, tal como lo exige el Reglamento sobre Hostigamiento Sexual de nuestra Institución. Este Órgano Instructor será el encargado de llevar a cabo la investigación interna sobre los hechos denunciados, asegurando así el debido proceso, y garantizando los derechos de las partes involucradas”.

El comunicado oficial de Alajuelense hace hincapié en el respeto al debido proceso y a la privacidad de los involucrados, así como en su compromiso en la lucha contra el acoso y hostigamiento sexual en la sociedad.

