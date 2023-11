El clásico del sábado no sólo dejó una victoria por la mínima de Deportivo Saprissa sobre Liga Deportiva Alajuelense, sino que también estuvo marcado por acusaciones cruzadas entre representantes de ambos equipos. Un capítulo reciente tuvo como actor a Ricardo Chacón, gerente general de Alajuelense, respondiendo a su par de Saprissa, Gustavo Chinchilla.

En una entrevista con “120 minutos” de Radio Monumental. Chacón declaró: “Son opiniones, respeto mucho la de Gustavo Chinchilla. Yo en ningún momento justifiqué el resultado; dije que Saprissa había ganado bien. Lo único que manifesté fue que la expulsión de Alexis Gamboa fue injusta y eso condicionó el partido. Quizá don Gustavo solo escuchó una parte.”

Chacón luego se refirió a pedidos hechos por Saprissa: “Cuando un equipo gana, es muy fácil hablar. Gustavo está un poquito desubicado. Él mismo esta semana habló de la sanción que están pidiendo para Martín Arriola y también que nos sancionaran el estadio por lo que sucedió en los palcos con dirigentes y algunos jugadores. Ellos tienen recursos presentados contra Alajuelense.”

Los dichos que dieron pie a todo

Las declaraciones de Gustavo Chinchilla que desencadenaron esta controversia se originaron en la solicitud de Saprissa de imponer una sanción a Luis Paradela por una supuesta agresión a Giancarlo González. Sin embargo, el Tribunal Disciplinario finalmente decidió no tomar medidas.

Chinchilla había expresado: “Todos los equipos están en su derecho de hacer valer el reglamento como debe ser, es una práctica que se ha visto más recientemente, pero es una práctica antigua, de los años 90, del fútbol del pasado.”

“El viejo fútbol hacía que esto formara parte del espectáculo, pero nosotros no creemos que sea parte del espectáculo. Insisto, los equipos tienen derecho de hacer valer el reglamento, pero no tienen que publicitarlo ni andarlo diciendo. No debemos traer prácticas pasadas al fútbol actual.”

El dirigente añadió un pedido hacia los hinchas. “Debemos avanzar y tener la capacidad de pasar la página. Yo sí le voy a pedir a la afición saprissista que el día que yo tenga esos comportamientos, que me los reclame personalmente.”