Solo existen algunos casos en los que un futbolista viste las camisetas de dos clásicos rivales y en ambos, es bien recordado y querido por la afición. Adolfo Machado es uno de estos, luego de que militara en Alajuelense y Saprissa, dejando una huella positiva en las instituciones.

A sus 38 años y en la recta final de su carrera profesional, el defensor fue contactado por ESPN, donde se refirió a su paso por los Manudos y el Monstruo Morado. En sus sinceras declaraciones, Machado destacó su estadía en ambos clubes, elogiando el recibimiento que recibió en uno y otro.

¿Saprissa o Alajuelense?: “Con ambos, ambos he tenido buena aceptación. A pesar de que llegue a la Liga proveniente del Saprissa, me recibieron muy bien, ambas aficiones significaron mucho para mí. Me hicieron un tico más, también en San Carlos. Ese cariño es de apreciar, Costa Rica es un país demasiado lindo que siempre llevaré en mi corazón”, dijo el futbolista.

Cabe destacar que la trayectoria de Machado en Saprissa fue mayor y conquistó más títulos que en Alajuelense. Además, sigue estando presente en la institución a día de hoy. Su intercesión más reciente, se dio con el fichaje de Fidel Escobar.

“Me pidieron recomendación, estaba el profesor Jeaustin Campos, le dije: ‘Con los ojos cerrados se lo puede llevar’, porque sabía qué jugador es (Fidel Escobar)”, expresó cuando se le preguntó si había recomendado al actual central del Monstruo.

¿Cuáles fueron los números de Machado en Saprissa?

Con Deportivo Saprissa, Adolfo Machado disputó 149 partidos oficiales, en los que marcó 1 gol y dio 1 asistencia. En total, levantó 5 títulos nacionales.

¿Cuáles fueron los números de Machado en Alajuelense?

Por su parte, con Alajuelense, Adolfo Machado jugó 46 compromisos, anotó 1 gol y brindó 3 asistencias. Con los Manudos, conquistó 1 título nacional y 1 título internacional.