La Liga Deportiva Alajuelense no la pasó nada bien en su debut en la Copa de Campeones de la Concacaf, luego de ser goleado 4-0 por el New England Revolution por la ida de los octavos de final, que lo dejó al borde de la eliminación, aunque no es nada nuevo en los últimos años.

Los manudos llegaban con la historia a su favor contra el Revolution, aunque no así con los clubes de la Major League Soccer, con los que no le fue como se esperaba en los últimos años y ayer volvió a chocar contra esa pared.

Los otros tropiezos

En el 2021, Alajuelense llegaba como campeón de la Liga Concacaf a la Liga de Campeones, en la primera ronda se enfrentó contra el Atlanta United que lo superó 2-0 en el global, con triunfos de 1-0 en la ida y el mismo marcador en la vuelta.

Los costarricenses volvieron a enfrentar a un club norteamericano en la edición del 2023, ahora su contrincante fueron Los Ángeles FC, pero estos no tuvieron piedad al ganar 0-3 en el Alejandro Morera Soto y en la vuelta ganaron los manudos 1-2, pero no les alcanzó para remontar.

La actualidad

Los hombres de Andrés Carevic están en el ojo del huracán, no han tenido unos buenos últimos meses, desde el año pasado están dejando dudas y esto está causando que el entrenador sea cuestionado y principal señalado, incluso ya se pide su salida.

En el Torneo Clausura 2024 de la Liga Promerica no tuvieron un buen inicio, pero están recuperando terreno y por el momento son terceros de la tabla con 21 puntos, aunque están a siete del líder Herediano.

Posibilidades de remontar

En la Copa de Campeones de la Concacaf prácticamente quedaron eliminados, el 4-0 recibido en la ida hace que en la vuelta deban ganar por cinco goles para poder dar la sorpresa y así estar en los cuartos de final.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.