Alajuelense no se conforma y suma un refuerzo para esta temporada

Alajuelense no se conforma y sigue apostando fuerte para la nueva temporada, sumando a sus filas a una jugadora de alto nivel: Gabriella Cuevas, actual capitana de la Selección Nacional de República Dominicana. En un esfuerzo por elevar la calidad del equipo y consolidar su posición en la élite del fútbol femenino.

El anuncio de la incorporación de Cuevas llegó poco después de la presentación de Sofía Varela y Valery Sandoval, demostrando que el equipo está decidido a reforzarse para enfrentar los retos de la temporada, entre ellos, la primera edición de la Copa de Campeonas de Concacaf.

La jugadora ya entrenó con el primer equipo y dio algunas palabras sobre lo que siente al llegar a la Liga. Se mostró con mucha felicidad y esperanzada en poder seguir creciendo en su carrera profesional en el conjunto de Alajuela.

¿Qué fue lo que dijo Gabriella Cuevas?

“Estoy muy emocionada de estar aquí, yo sé que este club tiene mucha historia y estoy muy contenta de pertenecer a Liga Deportiva Alajuelense”, comenzó declarando la dominicana en la entrevista que le realizaron desde el medio oficial del club.

Luego, agregó como fue su primer encuentro con sus nuevas compañeras de equipo: “Sé que este club gana mucho, yo quiero ser parte de eso, las chicas son muy amables me sentí demasiado bien, no me sentó nueva, el profe fue muy amable”.

Para finalizar, la caribeña se describió como es ella como futbolista: “Juego muy simple, a uno o dos toques, me gusta jugar desde atrás y me gusta ganar. Soy muy inteligente en la cancha eso me ayuda a ser una buena defensora”.