El delantero costarricense del FC Twente, Manfred Ugalde, continúa sin gozar de la regularidad que desea en los Países Bajos. A pesar de que no es el mejor momento de su carrera, para el tico sí es habitual entrar como variante y esta vez lo hizo en los octavos de final del torneo de Copa.

Ugalde tuvo participación ante el cuadro veces campeón de la UEFA Champions League, el Ajax. Sin embargo, su club no pudo conseguir el objetivo tras perder por la mínima (0-1) y así consumar una desafortunada eliminación por la Copa de Países Bajos.

Precisamente, el atacante costarricense ingresó de variante al minuto 81 y recibió una cartulina amarilla en el último minuto. Eso sí, su participación prácticamente nula, y la única anotación del compromiso llegó al minuto 70 por intermedio de Mohamed Kudus.

Con este resultado, el Ajax se instaló en los cuartos de final, donde podría enfrentará rivales altamente calificados como Feyenoord, ex equipo de Douglas Sequeira; PSV, ex equipo de Bryan Ruiz; o AZ Alkmar; ex escuadra de Esteban Alvarado.

Por otro lado y tras quedar fuera del Mundial de Qatar 2022, cabe recordar que Ugalde regresaría pronto a la Selección Nacional de Costa Rica para un nuevo proceso rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. Especialmente, porque este año hay Liga de Naciones de Concacaf, Copa Oro y amistosos de fecha FIFA.