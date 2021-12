Manfred Ugalde fue el gran protagonista en la victoria del Twente ante el Feyenoord en la Copa de los Países Bajos en la Segunda Ronda. El costarricense ingresó desde el banco de los suplentes al minuto 60 del complemento y en la prórroga, anotó el gol de la diferencia (2-1) para darle a su equipo el boleto a hacia la siguiente ronda de la competición neerlandesa.

Recordemos que Ugalde no viene teniendo muchas oportunidades con el Twente más allá de sus positivas apariciones. Sí, es importante resaltar que hace unos días ante el Go Head Eagles de la liga local, repartió dos asistencias que no solamente ayudaron a sumar tres puntos, sino que la afición del equipo pidió más oportunidades para el centroamericano.

Gol de Manfred Ugalde

Bueno, hoy ante el Feyenoord, uno de los equipos históricos de los Países Bajos, marcó el gol de la diferencia para el Twente. Cuando el reloj marcaba el minuto 113 de la prórroga, una gran jugada colectiva que inició por la banda izquierda, y tras un centro que no pudo despejar la defensa, el balón quedó solitario dentro del área y como buen jugador ofensivo, Manfred Ugalde apareció y un de derecha, colocó el balón hacia el lado izquierdo del portero, dejándolo sin posibilidades. Con este (2-1) en el marcador iba a terminar el compromiso.

Con esta anotación, desde su llegada al Twente, Manfred Ugalde ya registra dos anotaciones: uno en la Liga y otro en la Copa. En la Eredivisie, el costarricense ha disputado 282 minutos en 13 partidos. Mientras que en esta Copa de los Países Bajos es el segundo y vaya que le ha sacado provecho. Entrar de cambio y marcar el gol de la clasificación para su equipo ante el Feyenoord.