La esfera política de la Liga Deportiva Alajuelense no ha dejado de ser noticia en los últimos días. Una conferencia de prensa por parte de la agrupación "Transparencia Rojinegra" fue la que movió el avispero, tras diversas acusaciones a la gestión actual por temas financieros, deportivos y administrativos.

Posterior a ello, desde la Junta Directiva respondieron con una carta a la gran mayoría de las inquietudes planteadas, desde los derechos de televisación hasta el estado económico actual, pasando por las venideras elecciones y otras aclaraciones pertinentes (como desmentir que los activos estén a la venta).

Este jueves, la entidad opositora volvió a expedirse, aunque esta vez mediante un comunicado. En este replicaron algunos de los puntos tratados anteriormente, aunque también señalaron que en varios pasajes el oficialismo "no nos desmiente, por el contrario, se retrata", como en el caso del dinero percibido por la TV.

El comunicado completo de Transparencia Rojinegra

1- En fecha 4 de noviembre del 2022 nuestros compañeros e integrantes del Movimiento Transparencia Rojinegra, señores Master Arturo Baltodano B, de la firma BCR Consultores, miembro de Altac International, el Ms en Finanzas Carlos Salas se reunieron con los señores Vicepresidente, tesorero, gerente general, contadora y asistente de contabilidad de Liga Deportiva Alajuelense en las Oficinas de Pequeño Mundo.

2- En dicha reunión, se plantearon 20 inconsistencias que contienen los Estados Financieros auditados al 2021 de la Institución y los representantes de la misma solicitaron que se enviaran las mismas por escrito, además de solicitar la ayuda para solventarlas. Contamos con dicha solicitud. La respuesta clara y contundente a los representantes de la Institución fue qué, ante la gravedad de las inconsistencias y existiendo una Certificación de los Estados Financieros, los mismos sólo se podrían reexpresar, sea volverse a emitir anulando los anteriores, para lo cual era urgente la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria para contratar una nueva firma contable que realizara esta labor.

3- Estos Estados Financieros del 2021, luego de un análisis previo por parte de la Fiscalía del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, encontró base para iniciar contra el Auditor correspondiente, un proceso de investigación para que se investiguen presuntos incumplimientos al marco normativo jurídico, técnico y deontológico. Dicho proceso aún se tramita en esa instancia.

4- La información que emana la Junta Directiva habla de un “récord histórico” de ingresos. Los Estados Financieros del 2022 no han sido enviados aún a los Asociados para constatar tal realidad. Si los Estados Financieros del 2021 deben de “reescribirse” (rehacerse), ¿Cómo o contra qué los pudieron comparar? Advertimos que la Junta Directiva debe de presentar los mismos muchos días antes a los asociados para poder conocerlos y llevar las dudas a la Asamblea. Pareciera que pretende presentarlos ahí mismo lo que no permitiría la deliberación sana de los mismos pues no habría tiempo de analizarlos. Ojalá ello no suceda y muestren la misma sana intención histórica que ha existido en nuestra institución porque, así como nos impidieron el uso de la palabra en la última asamblea, otra forma solapada de negarnos opinar sería no darnos la información tan técnica con el tiempo para analizarla.

5- En cuanto a los derechos televisivos la Junta Directiva no nos desmiente, por el contrario se retrata. Si bien con estos ingresos se han liquidado pasivos, que por el monto que indica habría que revisarlos por su alto monto, también es cierto que ello deja sin ingresos líquidos por transmisiones deportivas por espacio de 7 años calendario, sea parcial o totalmente. Pero lo reprochable acá, aún en la tesis de que no se hubiesen consumido ya dichos ingresos, total o parcialmente, es que no están reflejados en los EEFF ni se nos ha dado ninguna explicación pues se negaron a darla no obstante que fue pedido por escrito a la Junta Directiva.

6- Se aclara a la Opinión Pública que fue la misma Junta Directiva la que rotuló y describió que Estados Financieros del 2021 se hicieron de conformidad con ese Marco Normativo de las NIIF, lo cual nos llevó, como se indicó, a cuestionarlos. No es culpa del Movimiento Transparencia Rojinegra, que la Tesorería ni la Administración, además de la ausencia de un Control Financiero Oportuno y que entra dentro de sus funciones estatutarias de parte de la Fiscalía, faltaran a la verdad.

7- En cuanto a los Estatutos aprobados en el año 2021, si esta Junta Directiva promueve su retiro sin inscribir es por algo y ello se enmarca en temas que se están discutiendo ante el Registro Nacional, Entidad que los tiene en revisión ante en su anotación registral admitiendo para su estudio la apelación interpuesta por nuestro movimiento, dado que no reflejan la voluntad de la Asamblea que los aprobó el 17 de julio del 2021.

8- Quisiéramos dirigirnos al Asociado y al Liguista General con la misma Transparencia que lleva nuestro movimiento como nombre: no somos una agrupación irresponsable, no somos un pequeño grupo y sí somos muchos los que integramos esta agrupación Asociados Responsables, de experiencia y que hemos aportado a la Historia de la Liga para que sea lo gloriosa que ahora es. Este grupo de nuevos directivos, muchos de ellos, ausentes de la Institución de toda una vida, han subestimado el aporte y participación de quienes pueden discrepar con ideas y conocimiento, de sus errores tan destacables, sea en materia financiera como probadamente en lo deportivo, con una secuela de años de fracasos en conquista de torneos nacionales e internacionales. Valga la pena adicionar que hoy, de acuerdo a las certificaciones registrales que cualquiera puede pedir, cinco de ellos y el fiscal, cuentan con su nombramiento vencido por lo que sus actuaciones legales, por nulas, ponen en riesgo la salud de los actos de la institución.

9- Señoras y Señores, Asociados en General: