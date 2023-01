Saprissa vs Santos abrirán la 4ª jornada del Clausura 2023 de la Liga Promérica de Costa Rica. Entérate día, horario, dónde y cómo ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

Saprissa vs Santos Guápiles por la Primera División: cuándo, a qué hora y por qué canal ver EN VIVO la fecha 4 del Clausura 2023 de Costa Rica

Mañana, Deportivo Saprissa visitará a Santos de Guápiles por la segunda fecha del Clausura 2023 de la Primera División de Costa Rica. Encuentro al que llegan en momentos antagónicos: los Morados, líderes del torneo junto a Sporting, tuvieron un arranque contundente; mientras que los Caribeños, apremiados por el descenso, hasta ahora no han podido sumar de a tres.

Santos vs Saprissa: fecha, horario, canal de TV y streaming del partido

El compromiso entre Santos y Saprissa tendrá lugar mañana, sábado 28 de enero, en el Estadio Ebal Rodríguez a partir de las 7:15 p.m. de Costa Rica. Podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO a través de Tigo Sports .

Santos vs Saprissa: cómo llegan los Guapileños

Fue impiadoso el calendario con Santos. Debutó cayendo 5-1 frente a Alajuelense, igualó 1-1 con Puntarenas y perdió 4-0 ante Cartaginés. "Si alguno de ustedes me dice que Cartago nos pintó la cara yo me levanto y me voy de acá, porque lo que aprovecharon fueron nuestros errores", aseguró Randall Row en rueda de prensa. El DT tiene la difícil tarea de sacar al equipo del penúltimo lugar de la tabla acumulada: tiene 13 puntos y Guanacasteca, 11.

Santos vs Saprissa: cómo llega la "S"

Los tibaseños comenzaron la defensa del título de forma soñada: vencieron 3-0 a ADG, 1-0 a Guadalupe y 3-0 a Puntarenas con un doblete de David Guzmán y otro gol in extremis de Javon East. Esto con Marvin Angulo en cancha, quien finalmente se quedará, y sin Christian Bolaños por tercer juego consecutivo. "Esta racha empezó desde el sexto partido del torneo anterior. Hablamos de disciplina, esfuerzo, trabajo y presión", aseguró Jeaustin Campos.

Santos vs Saprissa: último partido entre ambos

El último encuentro entre Saprissa y Santos de Guápiles data del 21 de septiembre, en la decimotercera jornada del Apertura 2022. Aquel día, el Monstruo Morado se impuso 1-0 gracias al solitario tanto de Ryan Bolaños (26').