El Deportivo Saprissa ha tenido un 2022 bastante particular. En el plano local ha logrado adueñarse del Apertura y cerrar así su año con un título bajo el brazo, teniendo en cuenta que no pudo disputar las finales del Clausura ni del torneo de copa. Por el lado internacional, en tanto, su único regocijo fue un empate ante los Pumas de la UNAM en la Concachampions (aunque quedó afuera en primera ronda) ya que no estuvo presente en la Liga Concacaf.

Lo último mencionado impide al monstruo morado participar del máximo torneo a nivel clubes del área en 2023, por lo que aspirará a tener un buen papel en la novedosa Copa Centroamericana y poder así acceder a la edición de 2024. También buscarán una nueva corona en la Liga Promérica, por lo que resulta importante aprovechar de la mejor manera el vigente mercado de pases.

En ese sentido han anunciado diferentes contrataciones, aunque también sendas bajas. La tercera y más reciente fue comunicada durante la noche de este martes: se trata de Carlos Villegas, quien se irá a préstamo al Santos de Guápiles tras su escasa participación con el vigente campeón tico.

"¡Gracias Carlos Villegas! El delantero jugará a préstamo con el Santos de Guápiles", expresó la institución en sus redes sociales. El delantero no estará solo en esa condición, ya que Douglas Sequeira también había sido cedido con anterioridad a la marea roja, mientras que Andy Reyes fue liberado.

Durante el Apertura, Villegas apenas tuvo 89 minutos de participación, entre tres ingresos desde el banco de suplentes y una única titularidad. En ese tiempo no registró ni un solo gol, por lo que buscará tomar impulso en la entidad guapileña.