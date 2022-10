Este miércoles, Liga Deportiva Alajuelense disputó el primero de dos juegos correspondiente a la Final de Liga Concacaf ante el Olimpia de Honduras, un compromiso que llenó los ojos de los aficionados con 90 minutos llenos de muchas emociones y goles.

Al final de los 90 minutos, el marcador cerró en un 3 por 2 en favor de los catrachos y dejó todo para definirse en el juego de vuelta, la próxima semana, en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, casa de los ticos.

El toro fuera de lista

Antes del encuentro, llamó la atención la ausencia del panameño Rolando Blackburn en la convocatoria del equipo rojinegro, sin embargo, es habitual que algunos de los jugadores quede fuera de lista, ya sea por motivos de salud o técnicos.

Pero en sus redes sociales, "el Toro" publicó un mensaje que deja abierta la puerta a interpretaciones que podrían tomarse como molestia o disconformidad por parte del jugador hacia la determinacion del cuerpo técnico.

"Habrá días en que querrás tirar la toalla. Donde sentirás que no puedes más, que no valoran tu esfuerzo y sentirás la necesidad inmensa de salir corriendo. Pero detente, respira y tómate un instante para mirar hacia atrás, y recuerda todo lo que has trabajado para estar donde hoy estás. Recuerda, vales por lo que eres, no por lo que los demás creen" se lee en las redes sociales de Blackburn.

El panameño ha sido duramente criticado por su bajo rendimiento con los manudos, al punto que una buena parte de la afición pide su salida de inmediato, tras acumular solamente una anotación en un total de 430 minutos jugados.

Al delantero se le han dado muchas oportunidades desde su llegada al club a mediados de julio anterior pero los goles no llegan y encima, sus actuaciones son menos que discretas; algunas incluso, son para el olvido; muy lejos del nivel que el Toro os tenía acostumbrados.

Los rumores de su salida se hacen cada vez mayores pues ni su rendimiento ni su armonía con la afición son las mejores y la necesidad de títulos del cuadro rojinegro aumenta cada día que pasa y no hay espacio para dar largas oportunidades a quien no da la talla.

En próximos días Alajuelense terminará sus acciones por el presente año y vendrán las decisiones en cuanto a jugadores y planilla en general, ya veremos si se queda o no el panameño.