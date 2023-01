El delantero proveniente de las Chivas de Guadalajara fue honesto con su llegada al fútbol tico no obstante, sus palabras sonaron algo chocantes para los aficionados heredianos.

La semana anterior, el Club Sport Herediano presentó a uno de sus refuerzos para la temporada que se avecina, se trata del delantero mexicano José de Jesús GodíneZ, quien llega con gran cartel al club rojiamarillo tras su paso por la Liga MX.

Pero en su día de presentación , el ariete expresó una frase que sonó muy mal a pesar de tener las mejores intenciones, al menos aspi lo dejaron ver algunos seguidores florenses en redes sociales.

¿Desprecio o realiad?

Cuando se le consultó al jugador sobre las razones para jugar en Costa Rica, , Godínez solamente soltó lo que pensaba y dio paso a una frase que no cayó muy bien.

"Si me preguntas, obviamente yo quisiera estar jugando en Europa en clubes importantes”, confesó el jugador (...) Por una u otra razón no se da y no pasa nada" señaló e delantero a la prensa.

Si bien es cierto, es indudable la diferenca entre el futbol del viejo continente y nuestra zona, pero una comparación de ese tamaño el día de la presentación fácilmente se puede interpretar como una grosería o desprecio.

Para el atacante, esta será su primera experiencia fuera de las fronteras mexicanas, donde su principal referencia es su paso por las Chivas del Guadalajara, pero no la única. En su hoja de vida, también destaca su participación en el León, Querétaro y Necaxa.

El azteca ya también debutó con la Selección Mexicana, en un juego ante Trinidad y Tobago en octubre de 2019. Si llegada al Team se da por 6 meses en condición de préstamo y posteriormente se valorará su permanencia.