Los ánimos estaban caldeados en el Deportivo Saprissa al término de la primera etapa en la final de ida del Apertura 2022. Herediano se había adelantado en el marcador gracias a John Jairo Ruiz —quien le dedicó el gol a Orlando Galo— y el rendimiento del equipo no estaba siendo el esperado. Sin embargo, la frustración se hizo evidente cuando David Guzmán, Javon East y Luis Paradela tuvieron un roce que se llevó todas las miradas en La Cueva.

El ex Seattle Sounders le hizo un aireado reclamo a su colega jamaiquino, pero este no se lo tomó para nada bien por las formas y lo hizo a un lado. Tuvo que intervenir Fidel Escobar para calmar las aguas, que también se habían agitado previamente cuando Paradela tuvo un roce con Guzmán. A raíz de esto, el volante salió a aclarar la situación post empate 1-1.

"Paradela no habla nada de inglés, entonces cuando yo le gritó a Javon, yo lo que le estoy diciendo en inglés es que en la acción anterior le doy un pase y él me pedía la bola adelante. Entonces él me explica que tiene todo el espacio y yo le vuelvo a repetir ‘júntese a tocar con nosotros, que lo necesitamos en ese momento'", le dijo a Columbia.

"Luis creyó que hubo una discusión, pero ya cuando Kendall le explica que estábamos hablando de ciertos movimientos, las cosas se apaciguan. Cuando yo lo abrazo al huevón, le meto el dedo en el ojo, entonces las imágenes son un poco polémicas, un poco dañinas, pero en ese momento no hubo nada, fue que hubo una confusión de idiomas nada más (...) Al final, nosotros salimos abrazados. Cómo vamos a pelear donde ahorita estamos en una guerra juntos", aseguró.

Los demás líderes dan su veredicto

Según Mariano Torres, quien tuvo un encontronazo con Douglas López que podría dejarlo sin final de vuelta: "En el fútbol siempre pasan esas cosas, son discusiones que tenemos. Vivimos una final y era un partido caliente. Son situaciones que pasan, pero luego uno se enfría. Somos grandes, hablamos y ahí termina todo. No pasa nada".

Jeaustin Campos también dio su punto de vista: "Ustedes (la prensa) no lo dimensionan como nosotros en el campo, hay mucha adrenalina, presión y ansiedad. Desde el televisor o gradería se puede decir algo, pero hay que estar ahí. Yo lo prefiero a que salgan como si no pasara nada. Hay que sentirlo y vivirlo. Yo salí contento de que salieran discutiendo porque así no soy solo yo el que tiene que decirles algo. Ellos están ahí con esa revancha", aseguró.