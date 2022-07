Hablar de Marcel Hernández en el fútbol de Costa Rica es hablar del mejor jugador del torneo, del goleador del último campeonato y del mejor extranjero en los últimos años en el país centroamericano, es decir, no hay duda de su desempeño como futbolista y menos en la red rival.

Sin embargo, el arranque del Apertura 2022 para el cubano no ha sido el mejor en términos de efectividad, pues en dos fechas del recién iniciado torneo, le han concedido el lanzamiento de dos penales y en ambos ha fallado.

Dos oportunidades, dos fallos

El primero de ellos fue en la jornada 1, en el juego ante Grecia, cuando el caribeño cobró un penal al minuto 61, pero el joven portero José David Vega detuvo el remate pero el balón de nuevo quedó en pies de Hernández quien alcanzó a enviarlo al fondo de la red.

La anotación llegó, pero no mediante el tiro de penal; la astucia del delantero y un poco de suerte hicieron lo suyo para que aquello no fuese un yerro mayor. Y sí, el portero hizo su juego, también hay mérito por parte del rival y no habría mayor tema de no ser por lo que sucedería la siguiente fecha.

Este domingo en el juego entre Cartaginés versus Puntarenas FC, Hernández de nuevo se pasó frente al manchon de penal para cobrar al 87´, una acción que pudo haber sido el segundo del Cartaginés, pero esta vez, el arquero Guido Jiménez se extendió sobre su mano izquierda y detuvo el remate de Marcel de forma acrobática.

El rebote de nuevo quedo a merced de Hernández, sin embargo, la rápida acción de la defensa porteña, evitó el gol del cubano, quien de nuevo se perdió la oportunidad de anotar mediante la vía del penal.

Tras estos dos fallos, el atacante no se esconde y reconoce que debe trabajar más en ese aspecto y que revisará su técnica para evitar estas situaciones en el futuro.

Este domingo el Cartaginés volvió a morder el polvo en su propia casa y acumula sus dos primeros partidos del torneo con derrota y en casa, ahora se encuentra contra las cuerdas y en el horizonte se avecinan 5 juegos como visitantes, una circunstancia que ha de tener ocupados a los miembros del cuerpo técnico.

El próximo juego de los brumosos será como visitantes ante San Carlos, el próximo sábado a las 7:30 de la noche.