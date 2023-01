Un gran 2022 acabó firmando el atacante del Club Sport Cartaginés, Marcel Hernández, no solo reconocido en Costa Rica, sino también en el caribe por Inside Caribbean Football, prestigioso medio de comunicación de la zona del Caribe americano.

El medio de comunicación eligió al cubano como el mejor futbolista del 2022, por encima de todos los jugadores de la isla que se encuentran jugando profesionalmente al fútbol.

Reconocimiento internacional

"Marcel Hernández es nuestro jugador cubano del año. El delantero de 33 años de edad tuvo otro año impresionante en Costa Rica, marcando 20 goles en 2022. El cubano lideró al Club Sport Cartaginés a su título de Campeón de Clausura 2022. Este año también marcó su retorno -10 años después- a la Selección Nacional de su país, anotando dos goles en dos partidos." se lee en el video presentado en su canal de Youtube.

En su segundo paso por la institución brumosa, Marcel ha tomado el protagonismo esperado y de su mano, el club tuvo un gran año, donde además retornó a la competencia regional en el torneo Liga Concacaf y cerrando con el trofeo del Torneo de Copa.

Desde su llegada al país, Hernández no ha mermado su cuota goleadora y promedia un registro de 20 goles por año, incluso en su breve paso por Alajuelense, donde no tuvo mucho protagonismo, pero el gol no faltó.

Para el final del 2022, el conjunto blanquiazul no pudo meterse a las semifinales del Apertura 2023 tras una temporada para el olvido, donde no pudo mantener el buen ritmo que traía en el primer semestre del año.

Este 2023, Cartaginés quiere volver al protagonismo y anunció sus intenciones de meterse en la pelea por el trofeo, sin embargo, el futuro del cubano en el club es incierta y durante las últimas semanas, el goleador ha evadido responder si continuará en la casa brumosa o si por el contrario se marchará a otro club.